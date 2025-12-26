Slušaj vest

Severina se opet našla u središtu skandala, i to u Bosni i Hercegovini!

Grupa građana iz Livna ogorčena je na hrvatsku pevačicu i poziva na bojkot njenog koncerta 29. decembra. Ovaj nastup se najavljuje kao zimski spektakl, ali danima pre njenog dolaska veliki broj ljudi se pobunio i traže da se on ne održi.

Jedan od razloga jeste taj što određeni deo građana ne podržava stavove koje pevačica iznosi u javnom prostoru.

Sporan angažman

Širom Livna već danima su izlepljeni plakati, na kojima piše sledeće:

- Pevačica koja slavi pobačaj i ismeva moje svetinje nije dobrodošla u moj grad. U Livnu se život brani, a svetinje poštuju! Livnjani, bojkotujte koncert - stoji u obaveštenju.

Zasad nema zvaničnih informacija o tome hoće li ovi pozivi na bojkot uticati na samu organizaciju koncerta ili na njegovu realizaciju, a organizatori se još uvek nisu javno oglasili o slučaju. Kao ni sama pevačica.

Inače, ove reakcije neposredno su povezane s nedavnim javnim angažmanom Severine oko inicijative "My Voice, My Choice" u EU, gde je pevačica učestvovala u kampanji za prava žena na slobodan i siguran prekid trudnoće, što je deo javnosti protumačio kao stav koji im je neprihvatljiv.

Inicijativu je pokrenuo slovenski Institut 8. mart, u skladu s pravilima za pokretanje evropskih inicijativa, pa je bilo potrebno unutar Unije prikupiti milion potpisa da bi Evropska komisija raspravljala o toj temi. Inicijativa, u kojoj je aktivno učestvovala i Severina, pokrenuta je krajem aprila 2024. godine.

Nakon godinu dana, prikupljeno je 1,2 miliona potpisa, čime je premašena evropska granica od milion potpisa nakon kojih inicijativu moraju razmotriti tela Evropske unije - Evropska komisija, a nakon toga i Evropski parlament. Nadležna tela Evropske unije su nakon provere potvrdila da je prikupljen i više nego dovoljan broj potpisa.

Podsetimo, pozivi na bojkot u Livnu nisu prvi put da Severinin koncert izaziva žustre reakcije u regionu. Slična situacija dogodila se i ranije ove jeseni u Ljubuškom, gde je najava njenog koncerta izazvala protestne poruke i kritikovanje same ideje nastupa u tom gradu.

Tada se po društvenim mrežama i među komentarima u medijima počeo širiti poziv na bojkot njenog koncerta s tvrdnjama da je Hercegovina oduvek hrišćanska zemlja i da ona svojim javnim stavovima i angažmanom navodno ne pripada tim vrednostima.

Takođe i prošle godine vladala je velika pobuna kad je objavljeno da će Severina pevati za doček 2025. u Sarajevu na trgu, i to za 200.000 evra. Usled poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu stanovnici ove države odlučili su tada da pokrenu peticiju kojom traže da se novac za organizovanje pomenutog šoua preusmeri na oštećene u nepogodi. Peticiju je prvog dana potpisalo 6.000 ljudi.

Nisu prioritet

- U svetlu nacionalne tragedije i poplava koje su pogodile delove naše zemlje, smatramo da je prioritet pomoći našim sugrađanima koji su izgubili imovinu, domove, živote. Organizacija novogodišnjeg koncerta u Sarajevu je značajan kulturni događaj, ali s obzirom na trenutnu situaciju, pozivamo vlasti da preusmere sredstva predviđena za ovaj koncert ka hitnoj pomoći i sanaciji štete u poplavljenim područjima. Sredstva koja su predviđena za novogodišnji koncert mogla bi biti ključno korišćena za obnovu oštećenih kuća, infrastrukture, kao i pružanje osnovnih potrepština ljudima koji su najviše pogođeni - ističe se u peticiji.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačicom za komentar, ali nam je ona blokirala pozive.

