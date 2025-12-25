Slušaj vest

Luna Đogani je sa svojim suprugom Markom Miljkovićem gostovala kod Bokija 13 u podkastu i govorila o porodici i privatnom životu.

Đoganijeva je otvorila dušu i evocirala uspomene iz detinjstva, kada je progovorila o svojim genima i poreklu.

"Imam tu krv u sebi"

Na pitanje da li ima romskog porekla, Luna je iskreno odgovorila.

- Imam sa tatine strane. Ne volim da pričam o ovim stvarima, zato što znam da on ne priča o tome. Nisam nikad ljude delila po tome, vaspitana sam da svaku veru i boju kože volim i poštujem - istakla je Luna Đogani i dodala:

gagi-djogani-sonja-spasic234.jpg
Foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

- Da, imam tu krv u sebi i nemam ništa protiv toga. Naprotiv, ponosna sam. Pozdrav za Rome svakako, imam ih i u komšiluku. Često tamo odnosim dečici igračke i poklone kad god mogu - rekla je Luna Đogani.

Javno zaplakala zbog odnosa sa Slobom

Luna je nedavno u jednom gostovanju govorila u učešću u Zadruzi 1, te se rasplakala kada je govorila o ljubavnoj romansi sa Slobom Radanovićem i priznala da to nije sramota.

Luna u prvoj sezoni Zadruge Foto: Printscreen, Dragan Kadić, Privatna Arhiva

- Nikada više pohvala nisam dobila nego posle te emisije. Razmišljala sam da li sam trebala da idem na takav tip emisije s obzirom na to da znam kakve su teme, ali ja sam se toliko dobro osećala posle emisije. Nekada je zdravo pričati o svemu što ste prošli i isprazniti se, nije sramota... - istakla je Luna.

Ne propustiteStars"NIJE TO SRAMOTA" Luna Đogani otkrila kako se oseća nakon što je javno zaplakala zbog Slobe Radanovića: Rizikovala sam sve...
luna-sloba.jpg
StarsRIJALITI PAROVI KOJI SU PROŠLI GOLGOTU, ALI JE LJUBAV POBEDILA: Zavoleli su se ispred kamera i stvorili porodice, a neki od njih su danas ponosni roditelji
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered-Recoveredaaa.jpg
StarsLUNA PRED MARKOM PRIZNALA SA KOLIKO GODINA JE IZGUBILA NEVINOST: Usledila velika neprijatnost u studiju...
Luna Đogani kod Bokija 13
StarsLUNA ĐOGANI POSLE 8 GODINA OTKRILA DA LI JOJ JE ISPLAĆEN HONORAR IZ ZADRUGE: Imala sam kazne, kad kršiš pravila oduzima ti se novac
ami-g-show-20022024-0039.jpg

 Luna i Marko u noćnom provodu:

Luna Đogani i Marko Miljković u provodu Izvor: Instagram