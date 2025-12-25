Slušaj vest

Luna Đogani je sa svojim suprugom Markom Miljkovićem gostovala kod Bokija 13 u podkastu i govorila o porodici i privatnom životu.

Đoganijeva je otvorila dušu i evocirala uspomene iz detinjstva, kada je progovorila o svojim genima i poreklu.

"Imam tu krv u sebi"

Na pitanje da li ima romskog porekla, Luna je iskreno odgovorila.

- Imam sa tatine strane. Ne volim da pričam o ovim stvarima, zato što znam da on ne priča o tome. Nisam nikad ljude delila po tome, vaspitana sam da svaku veru i boju kože volim i poštujem - istakla je Luna Đogani i dodala:

Foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

- Da, imam tu krv u sebi i nemam ništa protiv toga. Naprotiv, ponosna sam. Pozdrav za Rome svakako, imam ih i u komšiluku. Često tamo odnosim dečici igračke i poklone kad god mogu - rekla je Luna Đogani.

Javno zaplakala zbog odnosa sa Slobom

Luna je nedavno u jednom gostovanju govorila u učešću u Zadruzi 1, te se rasplakala kada je govorila o ljubavnoj romansi sa Slobom Radanovićem i priznala da to nije sramota.

1/7 Vidi galeriju Luna u prvoj sezoni Zadruge Foto: Printscreen, Dragan Kadić, Privatna Arhiva

- Nikada više pohvala nisam dobila nego posle te emisije. Razmišljala sam da li sam trebala da idem na takav tip emisije s obzirom na to da znam kakve su teme, ali ja sam se toliko dobro osećala posle emisije. Nekada je zdravo pričati o svemu što ste prošli i isprazniti se, nije sramota... - istakla je Luna.

Luna i Marko u noćnom provodu: