Adam Adaktar poznat je po svom načinu života i kontroveznim stavovima, a sada je otkrio da je samo četri puta u životu bio tužan.

Adam je priznao i da je prolio reku suza.

"Sve vreme sam plakao"

- Jednom prilikom kada sam bio tužan... Reći ću, samo četiri puta u životu sam bio jako tužan... Taj jedan put kad sam bio tužan, otišao sam u svoj automobil i vozio sam se Beogradom koji je u tom trenutku bio prazan. Vozio sam se Novim mostom i sve vreme plakao. U jednom trenutku sam se okrenuo oko sebe, u tom trenutku sam bio u maseratiju i rekao sam sebi: "Dobro, realno mi je teško, ali mnogo bi mi bilo teže da sam u jugu" - govorio je Adam za "Hot date by Ena" i dodao:

- Kunem se životom, u tom momentu, koliko je meni emocionalno bilo teško sam sa sobom, pa još da sam u jugu... Brate, stvarno bi mi bilo teško! (smeh) Tako da mi je stvarno bilo malo lakše zbog maseratija.

Napušta posao

Adam Adaktar , koji je tetoviranjem obrva stvorio bogatstvo, objavio je na svom Instagram profilu da od 1. januara sledeće godine napušta posao.

On je istakao je da je došlo vreme da zatvori životno poglavlje koje je trajalo više od decenije.

"Mnogo mi je teško"

Adam se sledećim rečima obratio svojim pratiocima:

- Mnogo mi je teško, ali imam potrebu da ovo podelim sa vama. Ovo je sada definitivno kraj jedne ere, Ne mogu da vam objasnim, nisam znao da će biti ovako teško, zato što sam se nadao da kad prođe 10 godina, da ću želeti da idem dalje… i zaista hoću i jako sam srećan što mogu da idem dalje.

- Počeo sam da se bavim ovim poslom neke 2013. To je skoro već 12-13 godina, i došao je kraj. Ja moram sve ljude koji me prate preko deceniju da obavestim da se ja povlačim i da neću raditi mikropigmentaciju obrva. Ostavljam taj posao mladim ljudima, novim ljudima, bez obzira što sam i ja mlad, postoji profesionalna razlika između nas. Od prvog januara sledeće godine ja ovaj posao ne radim.

