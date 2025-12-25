Slušaj vest

Danas se navršavaju dve godine od smrti Mihaila, brata Marka Janjuševića Janjuša.

Ovaj tužan datum podsetio je Janjuša na bolnu porodičnu tragediju, a emocije su ga savladale tokom boravka u Beloj kući.

Pesma "Nedelja", koju je posvetio svom pokojnom bratu, dodatno je produbila njegovu tugu.

Janjuš je zamolio robota Tošu da mu pusti pesmu "Nedelja", koja ima posebno značenje za njega jer je posvećena njegovom bratu.

Kada su se začuli stihovi, emocije su ga savladale. Rasplakao se i povukao od ostalih učesnika, tražeći utehu u samoći.

U rijalitiju saznao za smrt brata

Podsetimo, bivši košarkaš je u rijalitiju saznao za smrt brata, nakon čega je odmah izveden iz Bele kuće. Sahrana se održala u njihovom rodnom gradu Prijepolju, a Marko je na groblju održao govor.

Janjuš je dao prvi intervju nakon bratovljeve smrti i obelodanio šta su pronašli u njegovom telefonu, a i danas se slomi na pomen brata, te su ga cimeri sve vreme tešili kada su primetili da se osamio, govoreći da su tu za njega, ma šta da mu je potrebno u teškim trenucima.

