POKUŠAO DA PRODUŽI SEBI BORAVAK U RIJALITIJU ULASKOM U VEZU! Izbačeni učesnik Elite 9 priznao sve: Pominju se tri devojke
Nedavno izbačeni rijaliti učesnik, Jovan Jovičić Jompaz, otvoreno je progovorio o svom učešću u "Eliti 9" i tim povodom razotkrio mnoge odnose u Beloj kući, kao i detalje svog burnog ljubavnog života.
Jovan je ispričao da je pred ulazak imao čak tri partnerke, od kojih su ga dve ostavile tokom boravka u „Eliti“, dok ga je jedna sačekala na kapiji po izlasku.
- I ona me je ubrzo ostavila - rekao je Jovan.
Haos sa tri devojke
Priznao da Nedugo zatim, tokom lajva na TikToku, pojavile su se sve tri devojke, a tada je nastao potpuni haos. Kako tvrdi Jompaz, one nisu znale jedna za drugu i potom su najavile otvoreni obračun sa njim.
Jompaz je još otkrio da je pokušao sebi da produži boravak u rijalitiju stupanjem u emotivni odnos sa pojedinim učesnicama, ali je ubrzo shvatio da to nije za njega.
