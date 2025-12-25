Slušaj vest

Nedavno izbačeni rijaliti učesnik, Jovan Jovičić Jompaz, otvoreno je progovorio o svom učešću u "Eliti 9" i tim povodom razotkrio mnoge odnose u Beloj kući, kao i detalje svog burnog ljubavnog života.

Jovan je ispričao da je pred ulazak imao čak tri partnerke, od kojih su ga dve ostavile tokom boravka u „Eliti“, dok ga je jedna sačekala na kapiji po izlasku.

- I ona me je ubrzo ostavila - rekao je Jovan.

Haos sa tri devojke

Priznao da Nedugo zatim, tokom lajva na TikToku, pojavile su se sve tri devojke, a tada je nastao potpuni haos. Kako tvrdi Jompaz, one nisu znale jedna za drugu i potom su najavile otvoreni obračun sa njim.

Jompaz je još otkrio da je pokušao sebi da produži boravak u rijalitiju stupanjem u emotivni odnos sa pojedinim učesnicama, ali je ubrzo shvatio da to nije za njega.

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP575 Izvor: kurir tv