Slušaj vest

Pevačica Saška Janković pred kraj godine poklonila je publici čak tri nove pesme.

U saradnji sa Aleksandrom Sofronijevićem i njegovim timom, mlada pevačica snimila je numere koje će se sigurno dugo slušati.

Nakon objavljivanja pesama, ona se oglasila i otkrila detalje saradnje sa Sofrom.

- Raduje me što sam posle godinu i po dana posle opravdane pauze opet tu sa novim izdanjima iz AS STUDIOTON izdavačke kuće. Gde smo stali - nastavljamo, u sjajnom ritmu, i to sa novogodišnjim paketićem od čak tri pesme. Pre svega mi je drago jer me je publika tražila i to je ipak najbitnije i tu je suština - deliti sa ljudima dar koji vam je dat - rekla je ona.

Saška se dotakla i saradnje sa ostalim autorima projekta.

1/4 Vidi galeriju Saška Janković i Aleksandar Sofronijević Foto: Bojan Stevanović

- U pitanju su tri pesme - "Ne plaši se mene", duet sa mojim prijateljem i kolegom sa Kube Titom Garmendiom koji već dugo živi u Srbiji i ovde je izgradio karijeru. Tu je i "Jeziva" koju ja lično mnogo volim, posebno zbog inspiracije za tu pesmu, a iz iste inspiracije je i treća pesma "Grli me" koja je u duetu ni manje ni više nego sa svima dobro poznatim Sofrom. Baš sam želela da napokon budem inspirisana da napišem neku pesmu gde harmonika i glas imaju savršen dijalog u emotivnoj pop pesmi, a ko drugi nego jedan od najboljih u regionu. Moram da se zahvalim Aci Sofronijeviću Sofri, ne samo na profesionalnom neodustajanju od kvalitetne muzike kod nas u svim žanrovima, već i na njegovoj ljudskoj strani koja je retka u ovom poslu. Verovatno jer je i sam prošao golgotu, izuzetno je vredan i svestan koliko je potrebno svega za uspeh, kao i ko je ko i šta je šta. A i ljudi sa kojima radi, koji stoje iza ovih projekata, su divni, profesionalni i za poželeti za saradnju - kazala je pevačica i dodala:

- Zajedno sa mnom pesme potpisuju mlade fantastične kolege Relja Jakovljević Redži u sve tri, i u "Ne plaši se mene" i Filip Jonathan. Za mikseve i mastere zadužen je vrhunski Ivan Lekić Leka, jedan od naših najboljih u zemlji, a za videe naravno genijalni Bojan Stevanović. Mnogo je mojih voljenih prijatelja učestvovalo u ovim spotovima koji su povezani, odnosno osmišljeni kao jedan ceo snimajući dan na setu iz tri dela. Ima onih se ne bave javnim poslom, a od onih koji se bave, u spotovima su i naša mlada muzičarka Simona Sićović poznata u Francuskoj i naš poznati pisac Uroš Timić. Ali glavna uloga reditelja kroz sva tri spota pripala je upravo poznatom mladom pozorišnom reditelju, glumcu i nekadašnjem modelu Nikoli Kljajiću šta mi je izuzetna radost, posebno jer će upravo on zajedno sa glumcem Tanasijem Ćakićem biti zadužen za moj nastup na predstojećem izboru "Pesma Za Evroviziju". Frizure je radio naš sjajni kolega s muzičke akademije ali poznatiji kao frizer - Dejan Stefanović, a šminku divna Jovana Pantelić. Zahvalna sam svima koji su deo projekta i na svemu što se dešava; samo dok je nama svima ukupnog zdravlja, biće muzike!

Kurir.rs

Aca Sofronijević emotivno o trudnoći supruge: