Pored glume, Ivan Bosiljčić se neko vreme uspešno bavi i muzikom, a sada je odlučio da sa svojom suprugom Jelenom Tomašević ukrsti glas i da održe zajednički koncert. Oni nisu krili uzbuđenje zbog ovog projekta, a kako kažu,svesni su da imaju veliku odgovornost.

- Ovo je veliki izazov za nas, ali je takođe i veliko uzbuđenje. Prelepo je deliti scenu s jednim ovakvim umetnikom, kao što je Ivan. Videli ste i sami, jednako dobro govori stihove i božanstveno peva, a najviše volim kada osetim tu povezanost. Dok on govori stihove, ja krenem da pevam... Mislim da je to ono što čini ovaj koncert posebnim i jedinstvenim - rekla je Jelena, a Ivan se nadovezao:

- Otkada smo počeli da se zabavljamo, odmah je planula ta ideja. Očigledno, sada je došao momenat ispunjenja. Evo, već 15 godina, stvarno... Naši prijatelji, porodice, kolege, neprestano pitaju kada će doći ovakav jedan momenat. Oboje volimo muziku, to nas spaja, to nam učvršćuje brak- rekao je on kroz smeh.

- Dosad smo bili stava da ne mešamo privatno i poslovno, ali očigledno nikad ne reci nikad - dobacila je pevačica.

"Hteli smo intimno venčanje, došlo 1.500 ljudi"

Podsetimo, Jelena je nedavno govorila o venčanju.

- Mi smo imali to crkveno venčanje u Gornjem Milanovcu, a kasnije smo pravili žurku. Tog dana nam je bila rodbina iz Kragujevca i Užica. To je bilo planirano samo za roditelje i kumove - rekla je Jelena, a onda otkrila šta ju je doslovno šokiralo.

- Mi dolazimo ispred crkve, a tamo 1.500 ljudi. Ceo grad došao u crkvi, trubači nas tu čekaju. Mi se gledamo i pitamo: "Šta je ovo?" Tada je vladika bio bolestan i rekao nam je da bude zaista samo mali broj ljudi. Rekli smo celoj rodbini da ne dolaze, samo braća, roditelji i kumovi je trebalo da budu tu - otkrila je ona anegdotu kada se pred Bogom zavetovala Ivanu na večnu ljubav.

