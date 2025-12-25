Slušaj vest

Pevač Aca Ilić za medije je podelio emotivne detalje proslave kada je diplomirao njegov sin Ivan, kojeg je dobio u braku sa pevačicom Biljom Jevtić.

Aca, koji je nedavno doputovao iz Sidneja, otkrio je da će trenutak kada je saznao da je Ivan položio poslednji ispit pamtiti zauvek.

- Mi smo došli blizu fakulteta i seli smo u kafić i ništa nismo hteli da mu pričamo. Pijemo kafu Bilja i ja i čekamo da nam se on javi. Mi tako čekamo i on nikako da nam se javi, a pošto je poslednji ispit, pretpostavio sam da će da prođe. Tako je i bilo, sve se završilo hepi endom, zove nas i kaže: "Desetka!" - ispričao je ponosni otac.

Preponosni na sina

1/6 Vidi galeriju Aca Ilić nekad i sad Foto: Printscreen, Printskrin Youtube

Radost u tom trenutku bila je neopisiva, a emocije su, kako kaže, odmah proradile.

- Tu smo se Bilja i ja izljubili, a on nam kaže: "Nemojte još da dolazite, dođite za sat vremena", pošto sa drugaricama pije kafu. Ma kakvih crnih sat vremena, odmah smo otišli. Ko će prvi da mu čestita ako ne mi - rekao je Aca kroz osmeh.

Pevač je istakao da iza Ivanovog uspeha stoje godine zajedničkog truda, odricanja i podrške, naročito imajući u vidu zahtevnost studija na Pravnom fakultetu. Na kraju je dodao i anegdotu koja svedoči o njihovom bliskom odnosu.

- Ipak smo mi zajedno prošli i radost i tugu, a Pravni fakultet je jako težak. Pravo je jaka, lepa nauka. On je tu našao sebe i to nadogradio. Zeza on mene sada i kaže: "A šta ćeš sada da vičeš, kad nema više ajde Ivane uči", ali naći ću ja nešto novo, uvek moram da pričam - zaključio je on.

kurir / informer

Pogledajte dodatni snimak: