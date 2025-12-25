Slušaj vest

Starleta i bivša rijaliti učesnica Slađa Lazić Poršelina pozirala je na snegu samo u tanga gaćama.

Poršelina, koja se našla u centru skandala sa bratom pevačice Anđele Ignjatović Breskvice, pozirala je na motornim sankama u gornjem delu zakopčana do grla, sa bundom i šubarom, dok se dole potpuno razgolitila.

Fotografija zapalila sve

U prvom planu bila je njena izvajana zadnjica i vitke noge koje su se presijavale, a izazvala je šok svih pratioca jer je na minusu bila samo u tangama.