Slađa Poršelina se skinula, pokazala zadnjicu na snegu
NAZIVALI JE KRŠ RIBOM, A SADA SVIMA POKAZALA KAKVO TELO IMA! Na minusu skoro bez odeće pozirala za društvene mreže: Sneg se topi od vrelih prizora
Starleta i bivša rijaliti učesnica Slađa Lazić Poršelina pozirala je na snegu samo u tanga gaćama.
Poršelina, koja se našla u centru skandala sa bratom pevačice Anđele Ignjatović Breskvice, pozirala je na motornim sankama u gornjem delu zakopčana do grla, sa bundom i šubarom, dok se dole potpuno razgolitila.
Fotografija zapalila sve
U prvom planu bila je njena izvajana zadnjica i vitke noge koje su se presijavale, a izazvala je šok svih pratioca jer je na minusu bila samo u tangama.
Ona je otišla na planinu odakle se svakodnevno oglašava provokativnim fotografijama koje objavljuje i na svom sajtu za odrasle, a nedavno je otkrila koja je njena cena.
