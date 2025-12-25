Slušaj vest

Pevačica Marina Cvetković poznatija kao Mahrina u vezi je sa Darkom Dobričaninom koji je svojevremeno bio u emotivnom odnosu sa Aleksandrom Mladenović. Marina ne krije da je srećna u ljubavi, a sada je na mrežama podelila njihove zajedničke fotografije.

Marina je pokazala kako razmenjuju nežnosti, ljube se i zaljubljeno gledaju, a sve vreme nije skidala osmeh.

Inače, nedavno su Mahrina i Aleksandra zajedno gostovale u jednoj emisiji gde je došlo do neprijatne situacije. Ceca je tada upitala Mahrinu da li je njena veza ozbiljna.

- Pa, jeste - rekla je Mahrina.

- Mislim, je l' dugo traje? - pitala je potom voditeljka.

- Ne traje dugo, ali ozbiljno je za sad što mogu da kažem - objasnila je ona, na šta se Aleksandra nadovezala:

- I meni je bilo ozbiljno isto u početku -dobacila je ona i izazvala opšti smeh u studiju.

- Dobro to vreme pokaže - odgovorila joj je Mahrina na to.

Aleksandra: "Sama će videti, poželela sam joj sreću"

Inače, Aleksandra je rekla da nema zle krvi, te da o koleginici ima lepo mišljenje.

- Poželela sam joj sreću, ona je predivna devojka, upoznale smo se stvarno nema zle krvi... Sama će ona videti ne moram ja da joj pričam. Ništa to ne znači svaka veza je veza za sebe, svako drugačije gleda na ljubav, na vezu, nema potrebe da je ja savetujem. Sami će oni da nađu svoj put. Nemam ništa protiv, čak bih mogla da im pevam na svadbi, ne gajim nikakve emocije prema tom čoveku – rekla je Aleksandra.

