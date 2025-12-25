Slušaj vest

Pevač Uroš Živković doživeo je javni linč nakon što je izjavio da je našao ženu koja će da mu podiže dete i održava kuću. On je u više navrata javno istakao kako je majka ta koja treba da vodi računa o detetu, te se zato našao na meti napada udrženja za zaštitu žena, koje smatraju da je nakon ovakve izjave nebitno kako peva.

Naišao na javnu torturu

- Našao sam ženu koja može da mi podiže dete, održava kuću i tako dalje - rekao je Uroš u jednom intervjuu, a udruženja koja se bave zaštitom žena i njihovih prava odreagovale su:

1/6 Vidi galeriju Uroš Živković se danas venčao u crkvi i krstio sina, a sad sledi fešta Foto: Damir Dervišagić

- Srpski pevači misle da je za njihovu karijeru i za dugogodišnji opstanak na vrhu estradne scene, sasvim dovoljno to što znaju da pevaju. Ovaj video, nedvosmisleno pokazuje koliko je to netačno i dokazuje nam da se u slučaju ovog momka štedelo na marketingu i evo do čega je dovelo. Ovom momku, posle ove izjave, ne samo da nije dovoljno što jako dobro peva, nego je apsolutno nebitno kako peva - rekla je na Instagramu poznata influenserka, koja se bavi zaštitom potrošača, ali i žena.

Nakon njenog izlaganja, krenuli su da se nižu negativni komentari na račun pevača:

"On je baš javno ponizio svoju izabranicu, to što je on naveo apsolutno se podrazumeva kod jedne normalne žene, jezivo", "Zamislite da je ta ista žena javno rekla: 'Ja sam našla muškarca koji će da zarađuje i donosi pare', užasno", "Čovek našao kućnu pomoćnicu", "Nađu sebi domaćicu da im bude kući, a vamo je varaju sa kim stignu", "Greška prirode", "Ograničen je kao balkon", "Tuga za koga se udala ova lepotica", samo su neki od komentara.

Kolege stale u Uroševu odbranu

Međutim, na stranu Uroša Živkovića stale su mnoge njegove kolege i javno iznele svoj stav.

1/4 Vidi galeriju Kolege stale uz Uroša Živkovića nakon javnog linča Foto: Printscreen Instagram

"U poslednje vreme žene su spremne sve da rade samo ne ono šta je njihova uloga, a ovo šta je on rekao jeste ženina uloga i posao. Zamislite muškarca koji snima video reakciju na osnovu ženske izjave 'Našla sam muškarca koji radi, zarađuje, privređuje i brine o porodici' i proziva je... to je jednako izjavi ove žene. Tužno", napisala je Indođija, a mnogo ljudi se složilo sa njom.

I pevačica Ivana Elektra je zauzela stranu Živkovića:

"Da su oboje srećni i zadovoljni! I njihova deca da ne budu blamirana po medijima. Govorio je iskreno. Ne treba mu karijeristkinja da im decu čuvaju dadilje... Da Bog da samo pevao i imao zdravu i srećnu porodicu."

Kurir.rs

Aleksandra Prijović zapevala kod Uroša Živkovića na svadbi: