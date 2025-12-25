PEVAČ DOŽIVLJAVA JAVNI LINČ ZBOG IZJAVE O SUPRUZI Uključila ze organizacija za ZAŠTITU ŽENA, a kolege stale uz njega, "Tuga za koga se udala, javno je ponižava"
Pevač Uroš Živković doživeo je javni linč nakon što je izjavio da je našao ženu koja će da mu podiže dete i održava kuću. On je u više navrata javno istakao kako je majka ta koja treba da vodi računa o detetu, te se zato našao na meti napada udrženja za zaštitu žena, koje smatraju da je nakon ovakve izjave nebitno kako peva.
Naišao na javnu torturu
- Našao sam ženu koja može da mi podiže dete, održava kuću i tako dalje - rekao je Uroš u jednom intervjuu, a udruženja koja se bave zaštitom žena i njihovih prava odreagovale su:
- Srpski pevači misle da je za njihovu karijeru i za dugogodišnji opstanak na vrhu estradne scene, sasvim dovoljno to što znaju da pevaju. Ovaj video, nedvosmisleno pokazuje koliko je to netačno i dokazuje nam da se u slučaju ovog momka štedelo na marketingu i evo do čega je dovelo. Ovom momku, posle ove izjave, ne samo da nije dovoljno što jako dobro peva, nego je apsolutno nebitno kako peva - rekla je na Instagramu poznata influenserka, koja se bavi zaštitom potrošača, ali i žena.
Nakon njenog izlaganja, krenuli su da se nižu negativni komentari na račun pevača:
"On je baš javno ponizio svoju izabranicu, to što je on naveo apsolutno se podrazumeva kod jedne normalne žene, jezivo", "Zamislite da je ta ista žena javno rekla: 'Ja sam našla muškarca koji će da zarađuje i donosi pare', užasno", "Čovek našao kućnu pomoćnicu", "Nađu sebi domaćicu da im bude kući, a vamo je varaju sa kim stignu", "Greška prirode", "Ograničen je kao balkon", "Tuga za koga se udala ova lepotica", samo su neki od komentara.
Kolege stale u Uroševu odbranu
Međutim, na stranu Uroša Živkovića stale su mnoge njegove kolege i javno iznele svoj stav.
"U poslednje vreme žene su spremne sve da rade samo ne ono šta je njihova uloga, a ovo šta je on rekao jeste ženina uloga i posao. Zamislite muškarca koji snima video reakciju na osnovu ženske izjave 'Našla sam muškarca koji radi, zarađuje, privređuje i brine o porodici' i proziva je... to je jednako izjavi ove žene. Tužno", napisala je Indođija, a mnogo ljudi se složilo sa njom.
I pevačica Ivana Elektra je zauzela stranu Živkovića:
"Da su oboje srećni i zadovoljni! I njihova deca da ne budu blamirana po medijima. Govorio je iskreno. Ne treba mu karijeristkinja da im decu čuvaju dadilje... Da Bog da samo pevao i imao zdravu i srećnu porodicu."
