"NIJEDNU ALIMENTACIJU NISAM NIKADA VIDELA, NISAM GA TUŽILA JER.." Sanja Marinković progovorila o razvodu od biznismena: To sam servirala u medijima, a bilo je..
Voditeljka Sanja Marinković govorila je o razvodu od bivšeg supruga Aleksandra Uhrina sa kojim ima sina Strahinju.
"Vi ste doživeli onaj razvod koji sam ja servirala u medijima. To je bilo izuzetno teško psihički za mene, svi su mi govorili kako se ti boriš sa time, a da niko ne primeti ništa, ja sam rekla jer moram da ostavim to tako da moje dete ne pati, a sve ostalo može da čeka. Imam potrebu da sa publikom budem iskrena, ja sam poslednja koja treba da bude neiskrena i da slaže svoju publiku, ali dok nisam bila spremna, nisam to izgovorila. Strahinja je tad već imao 4,5 godina kada sam ja videla da će tu da bude kraj, i kada su moji roditelji primetili da ja nisam više srećna. Mene je tata upozoravao i kada je naš odnos pokazao da to neće biti zajednica dvoje ljudi koji uživaju u ljubavi, nego zajednica dvoje ljudi koji su tu da pridonose da ta roditeljska zajednica postoji. Ja sam želela da mi budemo ljubavnici, da se volimo i obožavamo, a ne da moramo da ostanemo u zajednici da ne bi pisalo dete razvedenih roditelja. Tada je taj talas razvoda već postojao u Srbiji, u Strahinjinom razredu od 20 đaka, 18 su već bila deca razvdenih i to mu je bilo blisko. Mi smo se sve manje poštovali kao suprug i supruga. Ja sam rekla da je bolje da se rastanemo sada, dok to ne postane netrpeljivo sa obe strane. Trudila sam se da zajednicu do zadnjeg trenutka održim, i ne mogu da kažem da on nije. Mene da pitaš ja bih to do kraja života, ali je to bilo emotivno nemoguće. Počeli smo da se razlikujemo u svakom smislu i bilo je najpametnije da se rastanemo" - pričala je Sanja Marinković, pa nastavila:
- To su znali samo moji najbliži, niko više nije znao ništa. Mi smo to vrlo dobro hendlali, bili smo na istoj adresi, dok nismo videli da se dete socijalno i blisko osećalo. Kada je Aleksandar već bio na jednoj adresi, a ja na drugoj, rekla sam sinu eto vidiš, tata je tamo, mama ovamo, ovo je kao neki razvod on je rekao: "Ovo je razvod, aha okej". Mi smo se trudili da sve nadomestimo.
O alimentaciji
- Uvek smo poštovali Strahinjinu želju da provodi vreme sa kim god želi, kad on kaže kod tate, kod tate, nikakav problem, nemamo fiksne dane. Kada je došlo do toga da se upiše alimentacija, ja sam rekla samo neka Aleksandar upiše šta god hoće i cifru koja mu prija, ništa mi ne treba od njega, samo da bude dobar roditelj i da me poštuje kao majku. Ja sam imala svoj stan koji sam kupila pre braka, svoj život, roditelje, brata, prijateljice, skladan život, tada mi ništa od njega nije bilo potrebno sem roditeljkog poštovanja i roditeljske brige. Bilo je tu lepih i manje lepih trenutaka. Bilo je tu i prepirki i svađa, a to je možda zbog toga što smo ipak patili i bili ljuti jedno na drugo. Nikada ni jednu alimentaciju nisam videla naravno. Nekada budem ljuta, a mama mi je govorila otpusti. Nekada kada mi ta stras utiče da se negativno osećam, onda sam u stanju i da svašta izgovorim, ne zbog mene, nego zbog osećaja, a onda shvatim da je on dobar čovek i da može da bi sve dao i onda nikad nisam tužila. Sigurna sam da on ne može i da mu je teško, teško se živi, sve manje zameram, više i ne tražim - zaključila je Sanja.
Kurir.rs/Grand
