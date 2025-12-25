"Vi ste doživeli onaj razvod koji sam ja servirala u medijima. To je bilo izuzetno teško psihički za mene, svi su mi govorili kako se ti boriš sa time, a da niko ne primeti ništa, ja sam rekla jer moram da ostavim to tako da moje dete ne pati, a sve ostalo može da čeka. Imam potrebu da sa publikom budem iskrena, ja sam poslednja koja treba da bude neiskrena i da slaže svoju publiku, ali dok nisam bila spremna, nisam to izgovorila. Strahinja je tad već imao 4,5 godina kada sam ja videla da će tu da bude kraj, i kada su moji roditelji primetili da ja nisam više srećna. Mene je tata upozoravao i kada je naš odnos pokazao da to neće biti zajednica dvoje ljudi koji uživaju u ljubavi, nego zajednica dvoje ljudi koji su tu da pridonose da ta roditeljska zajednica postoji. Ja sam želela da mi budemo ljubavnici, da se volimo i obožavamo, a ne da moramo da ostanemo u zajednici da ne bi pisalo dete razvedenih roditelja. Tada je taj talas razvoda već postojao u Srbiji, u Strahinjinom razredu od 20 đaka, 18 su već bila deca razvdenih i to mu je bilo blisko. Mi smo se sve manje poštovali kao suprug i supruga. Ja sam rekla da je bolje da se rastanemo sada, dok to ne postane netrpeljivo sa obe strane. Trudila sam se da zajednicu do zadnjeg trenutka održim, i ne mogu da kažem da on nije. Mene da pitaš ja bih to do kraja života, ali je to bilo emotivno nemoguće. Počeli smo da se razlikujemo u svakom smislu i bilo je najpametnije da se rastanemo" - pričala je Sanja Marinković, pa nastavila: