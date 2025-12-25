Slušaj vest

Anastasija Ražnatović pre nekoliko dana stigla je u Srbiju kako bi u porodičnom domu Ražnatovića proslavila devojačku krsnu slavu Svetog Nikolu. Domaći mediji sada su uslikali Anastasiju sa svojim suprugom fudbalerom Nemanjom Gudeljem na novogodišnjem vašaru u Beogradu.

Dok je Gudelj sa svojim malim rođakom otišao na vožnju čuvenom Balerinom, Anastasija ih je čekala.

Na sebi je imala crveni džemper i široke pantalone, a nema sumnje da su uživali u novogodišnjoj atmosferi u Srbiji.

Anastasija došla iz Španije na devojačku slavu Sveti Nikola

Podsetimo, Anastasija je nedavno došla iz Španije na svoju devojačku slavu Sveti Nikola. Ona je bila srećna i zadovoljna, a vreme je provodila sa najbližima. Anastasija je za ovu priliku obukla crnu rolku i teksas suknju. Pevačica je pozirala zajedno sa svojim frizerom i prijateljem Stevanom Radivojevićem, najboljom drugaricom Tarom Milutinović i nekolicinom dragih ljudi. Ekipa je uživala u vinu i raznim posnim đakonijama koje su se služile kod Ražnatovića.

U Sevilji slave Novu godinu

Kako saznajemo, Anastasija Ražnatović se, nakon nekoliko dan provedenih u Srbiji, vraća u Sevilju gde će provesti novogodišnje i božićne praznike sa svojim mužem Nemanjom Gudeljom.

Njih dvoje su odlučili da u jednom od najelitnijih restorana u Sevilji dočekaju 2026. godinu.

