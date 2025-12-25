Slušaj vest

Deli nas manje od 24 časa od najiščekivanijeg koncerta ove godine – “Kraljica juga 2” u Nišu. Od prvog dana puštanja karata u prodaju za ovaj spektakl vlada ogromno interesovanje, a publika iz čitavog regiona je već danas krenula da pristiže u Niš, da bi svoju omiljenu muzičku zvezdu, Milicu Pavlović, sutra iz prvih redova podržala i zajedno sa njom pevala njene najveće hitove.

Međutim, koncert nije jedina stvar koju je Milica Pavlović pred kraj godine pružila svojim najvatrenijim fanovima. Poznato je da mlada pevačica od prvog dana neguje blizak odnos sa poštovaocima svoje muzike i da joj je jako stalo do njihovog mišljenja, kao i da im uvek pruži, pored svoje muzike i još neko nezaboravno iskustvo.

Ovoga puta, mlada muzička zvezda, čim je ušla u dvoranu Čair i pozdravila se sa celom ekipom koja radi na realizaciji koncerta otišla je u bekstejdž, otvorila lap top i uključila se na prethodno dogovoreni video poziv sa najvatrenijim fanovima. Malo je reći da su fanovi bili odušelvljeni, imali su priliku da postave po jedno pitanje svojoj omiljenoj zvezdi, na koja je Milica strpljivo odgovarala, smejala se sa njima, ali i to nije sve… Na pola razgovora upalo je u kadar dvoje plesača iz Hrvatske, pa su su svi zajedno ekskluzivno za fanove otkrili neočekivane detalje sutrašnjeg koncerta.

Nije ni čudo zašto Milica važi za jednu od najomiljenijh zvezda godinama unazad, kada je I pored tople probe, kojoj je ekipa Kurira ekskluzivno prisustvovala do kasno u noć, ipak na listu prioriteta stavila i svoje fanove.

U Niš je danas stigao ceo tim Milice Pavlović koji je odmah ušao u dvoranu “Čair” i krenuo sa realizacijom tehničkog crteža bine, scenografija je raspakovana u skladištu, veliki broj instrumentalista je pristigao iz čitavog regiona, a isto tako plesači su danas iz Hrvatske avionom doleteli u Srbiju.

Kako je i sama pevačica najavljivala u prethodnom periodu, publiku na Jugu sutra očekuje noć ispunjena hitovima, dobrom energijom, ali i sama produkcija na visokom nivou. Neke od numera dobile su nove aranžmane, specijalno za potrebe koncerta “Kraljica juga 2”, a koreografije su apsolutno nove uz nekoliko skvenci već dobro poznatih koreografskih slika publici. I ono zbog čega, ne treba propustiti sada već seriju koncerata “Kraljica juga” je to što se svaki sprema, a potom i realizuje samo jednom i to u Nišu u hali “Čair”.

