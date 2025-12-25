Slušaj vest

Sin Gorana Šljivića, direktora Grand produkcije, Dušan Šljivić, juče je verio svoju devojku Stašu sa kojom uskoro planira da stane na ludi kamen.

Nakon dužeg perioda ozbiljne veze, Dušan je odučio da svoju lepšu polovinu zaprosi na romatičan način u intimnoj atmosferi i daleko od očiju javnosti.

U najlepšem činu, Dušanu je pomogao njegov pas Figo kome je za ogrlicu okačio verenički prsten koji je nakon Stašinog „Da“ zasijo na njenoj ruci.

Dušan je za medije otkrio da je ovo bio najlepši trenutak u njegovom životu i da jedva čeka da ljubav ozvaniče i ceremonijom venčanja.

Zaposlen u Grandu

Inače, mladi Šljivić takođe radi u Grandu kao direktor fotografije, a iako je odrastao u svetu estrade nikada se nije javno eksponirao, i o njegovom privatnom životu se jako malo zna.

