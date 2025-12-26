Slušaj vest

Sin Mihajla Šaulića proslavio je svoj prvi rođendan, a tim povodom se iz njihovog porodičnog doma oglasila ponosna tetka Ilda, podelivši dirljiv prizor koji je raznežio mnoge. Uz fotografiju mališana pored novogodišnje jelke, Ilda je uputila emotivnu poruku kojom je pokazala koliko je dečak uneo radosti u njihovu porodicu.

"Srećan rođendan našem Matiji. Hvala ti što si nam ulepšao živote već u prvoj godini. Tetkino srce je tvoje zauvek. Volimo te beskrajno" - napisala je Ilda Šaulić.

Prvi rođendan malog Matije obeležen je emocijama, a čestitke i lepe želje nastavile su da pristižu sa svih strana.

Mihajlo Šaulić postavljen je 2022. godine na funkciju generalnog konzula Srbije u Cirihu

Podsetimo, sin kralja narodne muzike Šabana Šaulića, Mihajlo, i njegova supruga Marina u skladnom su braku i imaju dvoje dece.

Mihajlo Šaulić postavljen je 2022. godine na funkciju generalnog konzula Srbije u Cirihu, a malo ko zna da je to njegovo zanimanje.

Kod Mihajla na profilu na Instagramu takođe stoji podatak da je Mihajlo Šaulić generalni konzul u Švajcarskoj, što je potvrđeno i na zvaničnoj internet stranici konzulata u Cirihu, na kome je okačena i njegova biografija.

U njoj se navodi da je završio master studije na Geoekonomskom fakultetu u Beogradu, a prethodno je diplomirao u Evropskoj školi ekonomije na Univerzitetu u Bakingemu u Italiji.

Navedeno je takođe i da je do izbora na funkciju konzula bio zamenik direktora Sektora za razvoj i informacione tehnologije u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, a bio je i savetnik direktora u PIO Fondu.

Od 2010. do 2014. bio je šef kabineta ministra za infrastrukturu i energetiku, a prethodno je u istom ministarstvu bio PR. U njegovoj biografiji piše i da je bio pomoćnik direktora Sektora za marketing u jednoj kompaniji, te da poznaje engleski, nemački i italijanski jezik.

Inače, Mihajlo se trudi da uvek drži privatni život daleko od očiju javnosti, a svi ga hvale da je privržen porodici i da je pažljiv otac.