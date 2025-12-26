Slušaj vest

Bivši učesnik rijalitija Elite Dino Dizdarević objavio je na svom Instagram profilu da je dobio svoje drugo dete. On ne krije koliko je srećan, a otkrio je i koje ime su on i njegova supruga dali sinu.

Dino Dizdarević dobio sina Foto: Printscreen/Instagram

Poreklo imena Dilan

"Hvala dragom Alahu. Ja i moja voljena supruga smo po drugi put postali roditelji jednog predivnog dečaka. Dobrodošao Dylan" - napisao je Dino Dizdarević.