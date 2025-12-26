Dino i njegova supruga sinu su dali ime Dilan
BIVŠI RIJALITI UČESNIK DOBIO DRUGO DETE: Dali mu sinu moćno ime
Bivši učesnik rijalitija Elite Dino Dizdarević objavio je na svom Instagram profilu da je dobio svoje drugo dete. On ne krije koliko je srećan, a otkrio je i koje ime su on i njegova supruga dali sinu.
Dino Dizdarević dobio sina Foto: Printscreen/Instagram
Poreklo imena Dilan
"Hvala dragom Alahu. Ja i moja voljena supruga smo po drugi put postali roditelji jednog predivnog dečaka. Dobrodošao Dylan" - napisao je Dino Dizdarević.
Poreklo imena Dylan (Dilan) uglavnom se vezuje za velške korene. Njegovo značenje je često povezivano sa morem ili okeanom. U nekim tumačenjima, ukazuje na snažnu povezanost sa vodenim elementom. Ime nosi određenu poetsku notu koja potiče iz njegovih lingvističkih izvora. Iako je celokupno značenje bogato, fokus je na njegovoj melodičnosti.
