Bivši učesnik rijalitija Elite Dino Dizdarević objavio je na svom Instagram profilu da je dobio svoje drugo dete. On ne krije koliko je srećan, a otkrio je i koje ime su on i njegova supruga dali sinu.

Dino Dizdarević
Dino Dizdarević dobio sina Foto: Printscreen/Instagram

Poreklo imena Dilan

"Hvala dragom Alahu. Ja i moja voljena supruga smo po drugi put postali roditelji jednog predivnog dečaka. Dobrodošao Dylan" - napisao je Dino Dizdarević.

Poreklo imena Dylan (Dilan) uglavnom se vezuje za velške korene. Njegovo značenje je često povezivano sa morem ili okeanom. U nekim tumačenjima, ukazuje na snažnu povezanost sa vodenim elementom. Ime nosi određenu poetsku notu koja potiče iz njegovih lingvističkih izvora. Iako je celokupno značenje bogato, fokus je na njegovoj melodičnosti.

