Marija Šerifović uputila je duhovit, ali iskren apel organizatorima koncerata koje će održati tokom novogodišnjih praznika. Pevačica će 31. decembra nastupiti u Bihaću, dok je 1. januara očekuje koncert u Kotoru, a oba događaja biće održana na otvorenom.

Zbog gustog rasporeda i zimskih uslova, Marija Šerifović je kroz šalu zamolila organizatore da obezbede maksimalno grejanje kako bi sačuvala zdravlje i energiju za predstojeće obaveze.

- Pošto ja 31. decembra pevam doček u Bosni i Hercegovini u Bihaću i 1. januara u Kotoru u Crnoj Gori, naravno na otvorenom, jedan javni apel za sve organizatore da donesu sva drva, kalorifere i smederevce koji postoje. Molim vas, ja nemam kad da budem bolesna, sve što postoji, vi sve stavite, sve što postoji, samo naravno da se ne zapalimo, eto - poručila je Marija.

