Adam Adaktar, sa suprugom Andželom ima četvoro dece, a sada se oglasio povodom rođendana njihove najmlađe ćerkice kojoj su dali ime Aja Avala. Ona je napunila godinu dana, a ponosni tata tim povodom se obratio na društvenim mrežama.

Adam Adaktar istakao je da mu je vreme proletelo, te da ne može da veruje da je njegova ćerka već napunila godinu dana.

- Danas nam je divan dan, našoj Aji rođendan. Već je prošla godina - napisao je on uz porodičnu fotografiju iz vile i dodao emotikon srca.

Inače, Adam i Andžela su naslednicima dali neobična imena i sva počinju na slovo A -Azia Adam Angel i Aja Avala.

Napušta posao

Podsetimo, Adam se nedavno oglasio i saopštio da od 1. januara 2026. godine više neće raditi mikropigmentaciju obrva.

- Mnogo mi je teško, ali imam potrebu da ovo podelim sa vama. Ovo je sada definitivno kraj jedne ere, Ne mogu da vam objasnim, nisam znao da će biti ovako teško, zato što sam se nadao da kad prođe 10 godina, da ću želeti da idem dalje… i zaista hoću i jako sam srećan što mogu da idem dalje. Počeo sam da se bavim ovim poslom neke 2013. To je skoro već 12-13 godina, i došao je kraj. Ja moram sve ljude koji me prate preko deceniju da obavestim da se ja povlačim i da neću raditi mikropigmentaciju obrva. Ostavljam taj posao mladim ljudima, novim ljudima, bez obzira što sam i ja mlad, postoji profesionalna razlika između nas. Od prvog januara sledeće godine ja ovaj posao ne radim - rekao je tada.