Slušaj vest

Pevačica Jelena Gerbec otkrila je neprijatnost koju je doživela na jednom nastupu. Ona je objasnila da je prošla kroz pakao zato što gostu nije otpevala pesmu kada je on to želeo.

Jelena je tada doživela i da gost nasrne na nju i počupa je za kosu, a kako kaže, takvih situacija nije imala puno tokom karijere.

- Imala sam na svirci situaciju, nisam otpevala pesmu u trenutku kada je to gost želeo. On je platio pesmu, ali kolege su svirale ono što im je rekao pevač, a ne ja jer je to bio njegov bend. On je prišao, uhvatio me za kosu i rekao: "Ja takve kao ti plaćam 50 evra u Beogradu". Zgrozila sam se, prestravila i ne znam kako da objasnim ni sama kako sam se osećala grozno i jadno, počela dam da plačem - rekla je ona gostujući na "Hajp" televiziji.

Pevačica se dosetila kako da napravi interesantnu situaciju Foto: Printskrin/Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen/Youtube/Grandonline

- Izvinjavali su mi organizatori, odmah su reagovali. Rekli da je on uvek problematičan. Hvala Bogu to je bio prvi i poslednji put da mi se to desilo. Zato što mu nisam otpevala pesmu nije znao kako da me uvredi, pa odmah aludiraju na moral.

"Nisam imala X faktor"

Podsetimo, Jelena se nedavno prisetila učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" i

- Mislim da sam imala dovoljno prostora i performanse i pesme. Možda nisam zanimljiva narodu, možda imam tu mlaku stranu, nedostajao mi je X faktor - priča Jelena i otkriva koji savet joj je dao Saša Popović:

"Gerbec, ozbilji se!" To mi je rekao kad sam snimila jednu pesmu. Verovatno mu se nije svidela pesma, pa kao da mogu ja to mnogo bolje. Od Granda sam dobila dve pesme".

kurir.rs/hypetv

Ne propustiteStars"MUŽ ME JE POZVAO I REKAO: NE MOGU VIŠE!" Pevačica se dva puta razvodila: U sebi sam govorila: Bože, hvala ti
Jelena Gerbec
StarsKONOBAR U BUDVI RASKRINKAO POZNATE LIČNOSTI: Piksi davao bakšiš 300€, Džej bio zaljubljen u PEVAČICU, a Lukas i Vranićka su voleli da...
kurir-cg.jpg
Stars"MNOGO SAM ISKOMPLEKSIRANA" Poznata pevačica stavila silikone, pa se gorko pokajala: Bila sam nesrećna...
gerbec.jpg
StarsJELENA GERBEC STALA NA CRTU ĆANI! Pevačica zapevala hit iz bagera i napravila totalni pometnju na društvenim mrežama
jelena.jpg