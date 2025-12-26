Slušaj vest

Pevačica Jelena Gerbec otkrila je neprijatnost koju je doživela na jednom nastupu. Ona je objasnila da je prošla kroz pakao zato što gostu nije otpevala pesmu kada je on to želeo.

Jelena je tada doživela i da gost nasrne na nju i počupa je za kosu, a kako kaže, takvih situacija nije imala puno tokom karijere.

- Imala sam na svirci situaciju, nisam otpevala pesmu u trenutku kada je to gost želeo. On je platio pesmu, ali kolege su svirale ono što im je rekao pevač, a ne ja jer je to bio njegov bend. On je prišao, uhvatio me za kosu i rekao: "Ja takve kao ti plaćam 50 evra u Beogradu". Zgrozila sam se, prestravila i ne znam kako da objasnim ni sama kako sam se osećala grozno i jadno, počela dam da plačem - rekla je ona gostujući na "Hajp" televiziji.

1/5 Vidi galeriju Pevačica se dosetila kako da napravi interesantnu situaciju Foto: Printskrin/Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen/Youtube/Grandonline

- Izvinjavali su mi organizatori, odmah su reagovali. Rekli da je on uvek problematičan. Hvala Bogu to je bio prvi i poslednji put da mi se to desilo. Zato što mu nisam otpevala pesmu nije znao kako da me uvredi, pa odmah aludiraju na moral.

"Nisam imala X faktor"

Podsetimo, Jelena se nedavno prisetila učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" i

- Mislim da sam imala dovoljno prostora i performanse i pesme. Možda nisam zanimljiva narodu, možda imam tu mlaku stranu, nedostajao mi je X faktor - priča Jelena i otkriva koji savet joj je dao Saša Popović: