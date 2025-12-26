Slušaj vest

Seka Aleksić odgovorila je na izjave Adama Adaktara, poznatog i kao "kralj obrva", u kojima je govorio o zategnutim odnosima sa pevačicom, sa kojom je ranije imao saradnju i dobar odnos.

- Seka je prestala zbog bogohuljenja koje mi je jako smetalo. Nemam ništa protiv Adama, smatram da sjajno radi obrve. Naravno da sam za reklamu frizerskog salona tražila novac, potpuno je normalno, njegove frizerske usluge nisam nikada koristila. Naša saradnja sa obrvama je bila obostrana, sa zadovoljstvom potpuno sa moje strane. Lično mi se nije dopao stav o Bogu, i jedini razlog zbog kog sam prestala da dolazim je taj - napisala je ona na Instagramu.

- Ne mogu baš da dozvolim da Adam već ko zna koliko puta po nekim emisijama govori ono što apsolutno nije razlog. Razumem i da Adam misli da je to razlog, ali nije. Razlog zašto ne dolazim valjda znam samo ja?! Adamu i njegovoj porodici želim sve najlepše.

Podsetimo, prema Adamovim rečima, problem između njih nastao je zbog novca koji mu je Sekin muž Veljko preko telefona tražio kako bi mu izreklamirala salon.

Adam je gostujući u jednoj emisiji upitan da li su njegove izjave vezane za pravoslavnu veru razlog njihovog udaljavanja, a on je to oštro negirao.

- Seka mi je bila drugarica, ja sam zvao da je pitam gde da idemo na vantelesnu kada nismo mogli da imamo dete. Nije ona meni bila baš klijent, bila mi je drugarica. Posle se desila neka stvar... Otvaram ja frizerski salon 0-24 i treba mi 5 zvezda da mi reklamira frizerski salon. Četiri moje drugarice kažu naravno da može jer znaju šta sam ja uradio za njih, a Seka mi je dala svog muža na telefon koji je rekao može, ali za 25.000 evra - rekao je Adam, na pa nastavio:

- Rekao sam okej, ali ja nisam planirao da izdvojim 25.000 evra za tu uslugu, mislio sam da ćeš doći zarad naše dugogodišnje saradnje doći na 15 minuta i snimiš mi to što treba. Od tada se nismo videli, a ne zbog Boga. Na kraju krajeva snimali smo se uz to za liturgiju, tada joj nije smetalo - zaključio je Adam gostujući u podkastu "Hot Date".