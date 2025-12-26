Slušaj vest

Goga Sekulić nastavlja da potvrđuje status jedne od najdugovečnijih i najtraženijih pevačica na domaćoj sceni. Pevačica je u četvrtak na Jutjubu objavila novi singl pod nazivom „Drugi plan“, zajedno sa pratećim spotom koji je već privukao veliku pažnju publike.

Ove godine Goga obeležava punih 25 godina karijere, tokom kojih je izgradila prepoznatljiv muzički pravac i nanizala brojne hitove. Pesme poput „Seksi biznismen“, koja je trenutno među najslušanijima i najkorišćenijima na TikToku, zatim „Gaćice“, „Vuče lopove“, „Rekord sam oborila“, ali i mnoge druge, i danas su nezaobilazne na žurkama i nastupima širom regiona.

Novi singl „Drugi plan“ potpisuje sarajevski hitmejker Feđa Imamović, koji je radio i muziku i tekst. Pesma nosi jaku poruku o odnosima u kojima materijalne stvari gube smisao, što se jasno čuje i kroz stihove:

„Ti bi sve prodao, kola, kuću, apartmane, da ti ja glavu naslonim na rame“, kao i refren u kojem Goga jasno stavlja do znanja šta joj nije važno: „Neću tvoje poklone, neće tvoje stanove… Ostavi me aman, aman, ja bih s njim u stan na dan.“

Reakcije publike su vrlo dobre, a pored same pesme, komentari se u velikoj meri odnose i na Gogin izgled u spotu, kao i na njenu prepoznatljivu boju glasa, po kojoj je godinama unazad poznata.