Didi Janković, koja se neretko hvali luksuzom u kom živi, a svojim izjavama intrigira javnost, otišla je korak dalje i priznala da sok pije samo iz "versače" čaše.

Didi Janković je najpre govorila o svom izgledu, te otkrila čime započinje svako jutro.

- Ja se trudim da se hranim zdravo, jutro započinjem sa čajem to volim da pijem, ili ceđenu pomorandžu ili vodu, započela je i dodala:

- Imam posebnu čašu koja mi donosi sreću, to je inače versaće čaša. Specijalna je jer sam je kupila u Americi, rekla je pevačica.

Živi u luksuznoj vili na Vračaru

Inače, Didi Janković živi u elitnom delu Beograda gde ona i njen suprug poseduju luksuznu vilu koja ček poseduje i lift.

Jednom prilikom smo posetili dom pevačice, koji odiše luksuzom.

Otkrila je da zbog poslovnih obaveza nema vremena da kuva, pa je zbog toga zaposlila kuvare i kućne pomoćnice.

- Imam svoje asistente i tim koji mi pomaže, kako u poslu tako i u kući. Ne mogu sve da postignem, dete mi je broj jedan i najbitnija, kao i suprug. Za njih uvek imam vremena i želim da im se posvetim. Često putujem, u poslednjih nekoliko meseci uopšte nisam bila u Srbiji. Bila sam u Americi, u Parizu, naporno sam radila.

Pevačica ima nekolikio nekretnina, a u jednoj su čak i pločice "verseči".

- Ovo je samo jedna u nizu nekretnina koju pevačica poseduje, ima još jednu nekretninu gde su pločice u njoj versaće, dok ukućani gaze po tepihu, a sa plafona vise kristalni lusteri - 120 kvadrata čistog luksuza.