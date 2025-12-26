Slušaj vest

Adam Adaktar govorio je o svom privatnom i poslovnom životu, te je iskreno i bez dlake na jeziku objasnio koliko je svoj i da se to neće promeniti.

Ne zanimaju ga tuđa mišljenja ili praćenje trendova, već ga zanima samo da prati svoj stil i osećanja.

"Ne želim prezentaciju na sarmi"

Adam je spomenuo svoju prijateljicu Dijanu Radonjić poznatiju kao Dijana Dilajn i otkrio koliko je drugačiji od nje, iako mu to više odmaže nego pomaže u karijeri.

- Moja drugarica Dijana Diline je drugačija od mene. Ona je narodna žena iako ne izgleda tako. Ona recimo voli da prikaže da njena deca jedu sarmu. Snimi decu kad jedu, a ja to recimo nikada ne bih uradio iako jedu sarmu. Ja ne želim prezentaciju na sarmi. Ona to snimi i zaradi milionske preglede. Da li ja sad treba da snimam sarmu jer se ljudi u Srbiji lože na to? Na pamet mi ne pada - pričao je Adaktar u Hot Date.

"Oni nose maske koje sam ja skinuo odavno"

Iako važi da kontoverznog, Adam tvrdi da je sasvim jedan običan čovek, samo treba da bude shvaćen na pravi način.

- Ja sam pametan čovek i svašta mi prođe kroz glavu. Kada recimo dođem u Bosnu gde su hvala Bogu različite vere i shvatanja. Svako treba da bude svoja individua. Ja volim da nosim turbane i nekad mi padne napamet da ne ispadne da nekoga uvredi, a ona shvatim da sam to ja i da treba da me ljudi shvate na pravi način. Ja sam normalan čovek i radim kako osećam. Ja sam realan koliko god to tako ne izgleda i sve radim kako treba. Imam biznis, srećna mi je žena, imam decu... Zar to nije san svakog muškarca. Neke stvari koje volim možda nisu muževne ali su mi lepe. Zato me možda i povezuju sa muškarcima, pa mi je to smešno i šalim se da dobro izgledaju možda bi i bilo nešto. A verujte mi da oni bolje izgledaju možda bi i slično nosili. Oni nose maske koje sam ja odavno skinuo - govorio je Adaktar.

Živi u vili od 3.000.000 evra

Samoprozvani "Bog obrva" Adam Adaktar često se hvali i svojim raskalašnim životom. Putovanja na egzotične destinacije i odsedanje u basnoslovno skupim hotelima, vila na Dedinju sa bazenom, garderoba sa potpisom najpoznatijih svetskih dizajnerskih brendova - samo su neke stvari koji čine megalomanski život Adama Adaktara, njegove žene Anđele i njegove porodice.

Za samo pet godina Adam je otvorio nekoliko lokala na najtraženijim lokacijama u Beogradu. Posle prvog "Adaktar centra" koji je otvoren 2017. godine u srcu Vračara, Adam i njegova porodica pokrenuli su i bjuti centar, a zakupili su i lokal u elitnom delu Novog Beograda.Kako je pisao "Pink", Adaktarovi su vlasnici nekoliko luks nekretnina u Beogradu, a ona koja najviše upada u oči je vila na Dedinju sa velelepnim dvorištem i bazenom. Kako se šuška u beogradskim krugovima vrednost Adaktarove vile je čak 3.000.000 evra.

