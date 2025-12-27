Slušaj vest

Adam Adaktar govorio je o svom privatnom i poslovnom životu, te je iskreno i bez dlake na jeziku objasnio koliko je svoj i da se to neće promeniti.

Prokomentarisao je i medijske naslove, šuškanja i komentare na mrežama.

"Istina je negde na sredini"

- Ako je neko imao naslove, ja sam. Od ugovorenog braka, da ima odnose sa moćnicima, do toga da deca nisu moja, da sam ih napravio tako što gledam u filmove za odrasle... Ja više nemam šta da proživim. Bilo je i onoga da sam kriminalac, da moja porodica ima sponzore, ma svašta... Ja ću reći da je istina negde na sredini - rekao je Adam kroz smeh za "Hot Date" i priznao da ga ništa od pomenutog ne dotiče:

"Ne želim da budem u tom blatu"

- Ne pogađa me ništa. Nikada nisam odgovarao ni na šta, meni je to ispod časti. Ne želim da budem u tom blatu, nemam potrebu da se pravdam. Meni je sve to super, zaista mislim da je svaka rekla dobra reklama. Imao sam potrebu kad sam počeo da radim, da me prihvati zajednica koja radi isti posao. Kada sam shvatio da sam bolji od njih a shvatio sam to jako rano, više nisam želeo da budem u tom sistemu jer sam ja bolji, bogatiji, poznatiji... Ne mogu da sedim rame uz rame sa njima, ne mogu. Kada vidim neke kopije koji pokušavaju da naprave nešto, važi srećo, ni jedna nije zaradila emociju a kamoli novac ako je kopija.

"Ne želim prezentaciju na sarmi"

Adam je spomenuo svoju prijateljicu Dijanu Radonjić poznatiju kao Dijana Dilajn i otkrio koliko je drugačiji od nje, iako mu to više odmaže nego pomaže u karijeri.

- Moja drugarica Dijana Diline je drugačija od mene. Ona je narodna žena iako ne izgleda tako. Ona recimo voli da prikaže da njena deca jedu sarmu. Snimi decu kad jedu, a ja to recimo nikada ne bih uradio iako jedu sarmu. Ja ne želim prezentaciju na sarmi. Ona to snimi i zaradi milionske preglede. Da li ja sad treba da snimam sarmu jer se ljudi u Srbiji lože na to? Na pamet mi ne pada - pričao je Adaktar za "Hot Date".

