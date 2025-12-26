Slušaj vest

U jeku popularnosti, dok je vodila "Zvezde Granda" i punila klubove, Silvija Nedeljković odlučila je da se povuče sa scene.

Iako su joj predviđali blistavu karijeru, ona je izabrala miran porodični život u Čačku. Danas izgleda potpuno drugačije, umesto duge crne kose ima kratku i plavu, a nedavno je govorila i o borbi za potomstvo.

Početak karijere

Silvija Nedeljković bila je jedna od najvoljenijih pevačica na sceni i takmičarka "Zvezda Granda" čiji su nastupi bili izuzetno propraćeni. Mnogi se sećaju perioda kada je sa kolegom Nemanjom Stevanovićem vodila popularno takmičenje, ali je pevačica rešila da okači mikrofon o klin i povuče se iz javnosti.

Foto: Marko Karović

Iako su mnogi komentarisali da im njena energija i glas nedostaju, Silvija se nikada nije pokajala zbog odluke da napusti estradu.

Odrekla se slave zbog ljubavi

Nakon udaje, Silvija se preselila iz Srbije i prestala da se pojavljuje u medijima. Danas živi u Čačku sa suprugom Sašom Stamenkovićem, nekadašnjim golmanom Crvene zvezde i promenila je imidž. Ima plavu i kratku kosu.

– Živimo u srećnom braku već petnaest godina. Sa scene sam se odavno povukla jer sam odlučila da se posvetim porodičnom životu. Od estrade sam odustala i ne planiram da se vratim – izjavila je Silvija, ističući da su ona i suprug imali druge planove, te da im je porodica na prvom mestu.

Jedini način na koji publika danas može da vidi Silviju jeste putem društvene mreže TikTok, gde ona povremeno zapeva za svoje pratioce i time pokazuje kako danas izgleda i zvuči.

Foto: Privatna Arhiva

Ipak, iza skladnog bračnog života krije se velika borba.

- Neostvarena želja mi je da postanem majka. Dosad sam imala nekoliko neuspelih vantelesnih oplodnji, ali ne gubimo nadu – ispričala je iskreno bivša pevačica.

Ona je naglasila da o ovoj temi ne treba ćutati.

- O ovoj temi treba otvoreno da se priča jer se, nažalost, mnoge žene susreću s istim problemom kao ja. Suprug i ja nećemo stati dok se ne ostvarimo kao roditelji – poručila je Silvija.

Spremni i na usvajanje

Silvija i Saša ne isključuju ni druge opcije kako bi proširili porodicu.

1/6 Vidi galeriju Silvija Nedeljković sa suprugom Foto: Printscreen/Facebook, Damir Dervišag

- Zasad nemamo u planu da usvojimo dete, ali bismo i to uradili ako ne dobijemo biološko dete. Bilo bi lepo jednom detetu pružiti ljubav i toplinu porodičnog doma – rekla je ona, dodajući da ova tema ne sme biti tabu jer nije reč o slučaju pojedinca, već o čestom problemu u društvu.

Kurir/Blic

Silvija o karijeri i porodičnom životu: