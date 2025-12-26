Slušaj vest

Aca Lukas doneo je važnu odluku kada je njegov emotivni život u pitanju definitivno je odlučio da ga ubuduće u potpunosti drži daleko od očiju javnosti. Iako je godinama bio poznat po tome što nije krio svoje veze, čini se da je sada okrenuo novi list i rešio da privatnost stavi na prvo mesto.

Kako tvrde izvori bliski pevaču, Lukas više ne želi da javno govori o partnerkama, niti da ih pojavljuje na javnim događajima ili društvenim mrežama.

-Shvatio je da mu je previše pažnje medija donosilo više problema nego mira. Sada želi stabilnost i tišinu, bez dodatnih komentara i spekulacija- navodi sagovornik blizak pevaču.

Ova odluka iznenadila je mnoge, s obzirom na to da je Aca Lukas decenijama važio za jednu od najintrigantnijih javnih ličnosti na domaćoj sceni, čiji su emotivni odnosi često bili tema naslovnih strana. Međutim, prema rečima izvora, pevač smatra da je došlo vreme da se fokusira na karijeru, zdravlje i lični mir.

-Emotivni život želi da sačuva samo za sebe i najbliži krug ljudi. Nije reč o tome da nema partnerku, već da ne želi da javnost zna detalje“, dodaje izvor.