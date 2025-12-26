Slušaj vest

Mlada glumica Teodora Bjelica u drugom je stanju, kako smo nešto ranije ekskluzivno objavili, a vest o prinovi obradovala je porodicu i bliske prijatelje para.

Glumica se oglasila i potvrdila radosne vesti, otkrivši da je upravo trudnoća razlog njenog povlačenja iz javnosti u poslednjem periodu.

- Da, istina je! Trenutno mi je u fokusu moja trudnoća, radujem se toj novoj ulozi, a nakon toga i svakom novom glumačkom projektu jer zaista obožavam svoj posao. Lep pozdrav i srećni praznici - rekla nam je Teodora.

Teodora i njen suprug, hrvatski fudbaler Karlo Muhar, venčali su se 19. marta prošle godine, a sada započinju novo životno poglavlje koje će im doneti najveću životnu ulogu - roditeljstvo.