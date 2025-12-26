Slušaj vest

Mlada glumica Teodora Bjelica u drugom je stanju, kako smo nešto ranije ekskluzivno objavili, a vest o prinovi obradovala je porodicu i bliske prijatelje para.

Glumica se oglasila i potvrdila radosne vesti, otkrivši da je upravo trudnoća razlog njenog povlačenja iz javnosti u poslednjem periodu.

Teodora Bjelica Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

- Da, istina je! Trenutno mi je u fokusu moja trudnoća, radujem se toj novoj ulozi, a nakon toga i svakom novom glumačkom projektu jer zaista obožavam svoj posao. Lep pozdrav i srećni praznici - rekla nam je Teodora.

Teodora i njen suprug, hrvatski fudbaler Karlo Muhar, venčali su se 19. marta prošle godine, a sada započinju novo životno poglavlje koje će im doneti najveću životnu ulogu - roditeljstvo.

kurir.rs/telegraf

Ne propustiteStarsOVO JE SIN MIROSLAVA LAZANSKOG Ćerku Teodoru Bjelicu nikada nije priznao, a njegov naslednik ima ozbiljan posao...
132132132132132.jpg
StarsTIK PRED VENČANJE OSTAVILA KEBINOG SINA PA SE UDALA ZA FUDBALERA! Kojiću ništa nije bilo jasno, a ona poručila: Ne gubim vreme na takve...
screenshot-20240319-235723.jpg
StarsKO JE MUŽ TEODORE BJELICE?! Nije s naših prostora, izbegavao da objavljuje slike s njom a evo čime se bavi
teodora.jpg
StarsGLUMICU OTAC NIKAD NIJE PRIHVATIO, A SVI GA DOBRO ZNATE! Ćerka poznatih roditelja trpela VRŠNJAČKO NASILJE: Bili su okrutni!
d1.jpg