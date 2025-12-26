Slušaj vest

Da nije lako biti zvezda govori upravo situacija koja se dogodila pevačici Mariji Šerifović. Nju je nedavno napala obožavateljka u jednom restoranu, a Marija je sada otkrila šta se tačno dogodilo. Ova situacija se dogodila dok je Šerifovićeva bila na odmoru.

- Prišla mi je osoba dok sam bila na večeri sa zahtevom da se fotografiše, na šta sam, naravno pristala. Nakon toga, ponovo me je upitala za fotografiju jer joj se nije dopala, na šta sam ponovo pristala. Sledeći zahtev je bio da se fotkam i sa sestrom. Potom smo otišli u disko, koji je bio u okviru tog lokala - započela je Marija, pa dodala:

- Osoba mi je ponovo prišla, kada sam pomislila: "Šta sad više još?" Kod osobe sam izazvala bes, pa je nastala gurka. Gurnula je ruku preko mojih prijatelja i obezbeđenja i uhvatila me za vrat. Stegla me je jako iz čega sam se ja izmigoljila, ali sam čula "krc" jak. Nakon toga sam nosila kragnu, jer mi je bio povređen pršljen - ispričala je pevačica.

Na odmoru je ujeo majmun

Pevačica Marija Šerifović obradovala je svoje pratioce novim vlogom sa egzotičnog Balija, gde je otputovala na zasluženi odmor u društvu bliskih prijateljica. U snimku je zabeležila brojne zanimljive i zabavne trenutke, prikazala kako su uživale u razgledanju, druženju i opuštenoj atmosferi daleko od svakodnevnih obaveza.

Ipak, jedan trenutak posebno je privukao pažnju. Naime, kada je pevačica odlučila da se fotografiše sa majmunom i skupila hrabrost za ovaj susret, usledilo je neprijatno iznenađenje – životinja ju je ugrizla, što je iznenadilo i nju i njene pratioce.

- Mene je upravo ujeo majmun, sreća je što je mator i što su mu tupi zubi- rekla je Marija.

Iako neprijatno, ovaj događaj nije pokvario njen odmor, a Marija je još jednom pokazala da i neplanirane situacije ume da okrene na šalu i dobru priču za pamćenje.