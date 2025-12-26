Slušaj vest

Jelena Žeželj je javnosti postala poznata 2008. godine kao jedna od najatraktivnijih učesnica rijaliti programa "Veliki brat".

Prilikom ulaska u kuću, sebe je opisala kao lepu, pametnu i obrazovanu osobu, ističući da su njene osobine i "normalnost" glavni razlozi za učešće.

Iako se kasnije oprobala i u VIP izdanju istog formata, njen pravi profesionalni uspon počeo je kasnije kada je počela da radi na televiziji.

Za svoj uspeh smatra zaslužnim isključivo rad, upornost i konstantno učenje, uključujući i redovne časove dikcije kod profesionalaca.

Životni izazovi i skandali

Jelenin put ka uspehu nije bio bez prepreka. Tokom prvog učešća u rijalitiju, započela je vezu sa Stevanom Zečevićem Zekom, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći ubrzo nakon napuštanja šoua, što je Jelenu ostavilo duboko potresenom.

Kasnije je bila u žiži javnosti zbog veze sa Igorom Kojićem, koja se završila skandalom nakon što je u javnost isplivao njen navodni intimni snimak.

1/6 Vidi galeriju Jelena Žeželj Foto: Printscreen, Printscreen/instagram/r.petronijevic, Pritnscreen/Instagram

Jelena je tada oštro demantovala da se ona nalazi na spornim snimcima, a Kojića je opisala kao svoju prvu pravu ljubav koja ju je razočarala nakon raskida.

Novi početak u Americi

Preokret u njenom životu dogodio se kada se zaljubila u Nemanju Seležana. Zbog ljubavi je odlučila da napusti uspešnu voditeljsku karijeru u Srbiji i preseli se u Ameriku, gde Nemanja radi kao profesor na fakultetu. Par se venčao 2014. godine u Las Vegasu i danas žive u domu koji, prema izvorima, "ostavlja bez daha". Jelena se ostvarila kao majka dvoje dece, ćerke Mije i sina Stefana, te danas živi u suvom luksuzu daleko od Beograda.