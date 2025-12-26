Slušaj vest

Regionalna muzička zvezda Milica Pavlović održaće večeras spektakularni koncert “Kraljica juga 2” u hali Čair u Nišu.

Pevačica koja je poznata kao surovi profesionalac koji publici daje svaki promil sebe, dan ranije je stigla je u Niš.

Poslednje pripreme

Ona se prvo zaputila u luksuzni hotel u samom centru grada, gde je odsela u predsedničkom apartmanu.

Inače, u Nišu se nalazi Miličin kompletni tim, koji broji više od 100 ljudi, od produkcijskog i bjuti tima pa sve do igrača koji će svojim koreografijama upotpuniti njen nastup.

Svi oni su došli dan ranije upravo zbog generalne probe koja je svakom umetniku veoma bitna jer tada se vidi sav uloženi trud u svom punom sjaju.

Kompletan šou je osmišljen do poslednjeg detalja i publika će po prvi i jedini put imati prilike da vidi nove kostime, koreografije, grafike, ali i da premijerno prvi put uživo čuje hit singl “ADHD”.

Naš paparaco uslikao je Milicu prilikom odlaska iz hotela na generalnu probu pred sam koncert.

Nju je u lobiju hotela sačekala i obožavateljka koja se slikala s njom pored novogodišnje jelke, a zatim se ona u svom luksuznom džipu uputila u dvoranu gde su je čekali saradnici.

Pravo iz automobila, Milica je otišla u svoju garderobu, a zatim i na binu gde je održala poslednju generalnu probu pred koncert.

Ekipa Kurira nalazi se u Nišu, pa na našem portalu očekujte sve detalje spektakla koji se pripremao mesecima.

