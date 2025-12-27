Slušaj vest

Vesna Zmijanac se pre dve večeri prvi put pojavila u javnosti nakon što su joj ugrađena tri stenta. Izašla je iz bolnice 15. decembra, a nije gubila vreme, pa je odmah zakazala nastup u Skadarliji u Beogradu. I ovaj put je bila dobro raspoložena za razgovor s novinarima.

Pevačicu su pridržavali dok je dolazila do lokala u kom je pevala, a onda je otkrila kako se oseća:

Božić s porodicom

- Jesam, dobro sam, srce sam operisala pre tri godine, ali mora da se ide stalno na kontrole. Svaki put kad idem na kontrolu, oni misle da sam se opet operisala, a u stvari nije ništa strašno. Doktor mi govori da ne smem da pušim, da radim, da jedem, mislim... A ja ne poštujem ništa od toga.

Potom nam je otkrila kako će pamtiti godinu koja je na izmaku.

- Godina je bila radna. Ne umem da mirujem, mogu sedam dana, ali posle ne znam šta bih sa sobom. Volim narod, volim da sam u gužvi, ne mogu da se smirim - rekla je ona, a na konstataciju novinara da je prošle godine u ovo vreme obećala da će manje raditi, Vesna se slatko nasmejala pa odgovorila:

- Ma nema ništa od toga. To je moj duh i karakter. Nemirna sam.

Vesna je otkrila kako provodi praznike, ali i koliko je Nikolija, njena ćerka, spretna u kuhinji.

- Neće praznici biti radni, Božić provodim s porodicom. Nikolija sve zna da sprema, nije me nadmašila, ali je tu. Samo da mi je zdravlje dobro, sve drugo ću lako.

U poslednje vreme se Vesninna znatno mlađe kolege sve manje usuđuju da prave koncerte u velikim prostorima, a ona se za to ne brine, već najavljuje nastup u Areni u Beogradu.

- Moja muzika je najmodernija još uvek, moja publika je od sedam do 77, tako da nemam problem. U ovoj godini mora da bude Arena, pa Zetra, pa se nadam Sofija - kaže Vesna.

Spremna je da obraduje unuke za Novu godinu poklonima.

- Nemaju one specijalne želje, ali ja ću se potruditi da ih iznenadim. Baba mora da smisli nešto originalno! Uvek im priredim nešto lepo - navela je Vesna, a potom odgovorila na pitanje ko od njenih kolega ne može da odoli njenoj kuhinji, s obzirom na to da je poznata kao vrsna kuvarica.

- Zorica Marković me stalno pita kad ću da spremam sataraš. To je uglavom leti - otkrila je pevačica.

Mnogi pevači postali su voditelji, pa smo Zmijančevu upitali da li ju je neko od kolega pozvao da im gostuje u emisiji.

- A gde ste vi videli da ja gostujem po emisijama? Ne volim nikakve šou-emisije, ispovesti i te stvari. Zato nisam otišla da gostujem kod svojih kolega koji su sada voditelji - rekla je Zmijančeva.