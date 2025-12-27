Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica ponovo je na meti Draška Stanivukovića, koji je izričit u nameri da kontroverznom treperu zabrani nastupe u Banjaluci, a Zorica Brunclik je ovu odluku gradonačelnika javno podržala.

Draško je pre nekoliko dana na Instagramu i Tiktoku objavio video u kom je izjavio da neće dozvoliti da neko mladu decu udara patikama u glavu, poliva pićem ili šiša. Ko pozove Desingericu da nastupa u pomenutom gradu, moraće da plati kaznu od 25.000 do 50.000 evra.

- Onaj ko pokuša da zloupotrebi javnu manifestaciju i događaje na teritoriji grada Banjaluke ovakvim ponašanjem - vulgarnim, primitivnim i nasilničkim - nad našom decom i mladim ljudima, u novoj odluci koju predlažemo dobiće kaznu od 50.000 do 100.000 konvertibilnih maraka. I organizator i izvođač bez izuzetka. U našoj Banjaluci nema mesta za takve izvođače - rekao je Draško, dodajući da će ukloniti i rijaliti programe i da će se za to boriti do kraja.

Ova njegova objava u vidu videa za nekoliko dana ima skoro dva miliona pregleda i na hiljade komentara, a jedan je najviše privukao pažnju. Zorica Brunclik, koja je inače u žiriju "Pinkovih zvezda" s Despićem, podržala je odluku gradonačelnika.

- Bravo! - napisala je Brunclikova i dodala emotikone srca i zahvalnosti, a Stanivuković joj je odmah zahvalio.