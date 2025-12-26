Slušaj vest

Adam Adaktar govorio je o lošim komentarima i osudi ljudi.

Adam je bez dlake na jeziku otkrio šta misli da je uzrok lavine izjava i negativnih priča kada je u pitanju njegov lik i delo.

"Mnogo sam lep"

- Ja sam mnogo lep. To je poenta, da sam malo ružniji, deblji, niži i sa jednom kraćom nogom niko me ne bi dirao. Ne bi me videli, bili bi u fazonu: " Neka ga, svaka mu čast". A da imam lepu ženu pored sebe, rekli bi: "Ma da, sa njim je zbog para". Ljudi žele da opravdaju svoj neuspeh - govorio je Adam za Hot Date i dodao:

Foto: Printscreen/Instagram

- Možda sam ja ovaj izgled sam napravio i možda nisam bio tako lep ranije, kao što nisam. Isto tako kako sam sredio sebe, mogu i vas, to je možda moja prezentacija. Meni je to bitno, to sam ja, ali nekome to nije važno. Ako nekoga ne zanima da nosi dobre patike, ja to ne osuđujem, tako da bih voleo tako da ljudi gledaju i na mene - rekao je Adaktar.

"Ne želim prezentaciju na sarmi"

Adam je spomenuo svoju prijateljicu Dijanu Radonjić poznatiju kao Dijana Dilajn i otkrio koliko je drugačiji od nje, iako mu to više odmaže nego pomaže u karijeri.

- Moja drugarica Dijana Diline je drugačija od mene. Ona je narodna žena iako ne izgleda tako. Ona recimo voli da prikaže da njena deca jedu sarmu. Snimi decu kad jedu, a ja to recimo nikada ne bih uradio iako jedu sarmu. Ja ne želim prezentaciju na sarmi. Ona to snimi i zaradi milionske preglede. Da li ja sad treba da snimam sarmu jer se ljudi u Srbiji lože na to? Na pamet mi ne pada - pričao je Adaktar u Hot Date.

