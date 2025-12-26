Slušaj vest

Starleta i influenserka Ava Karabatić ponovo je u centru pažnje, ali ovog puta zbog neočekivane digitalne greške.

Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju sa misterioznim dečkom, ali je u opisu slike ostavila poruku koja otkriva da je njen ljubavni život "generisan" uz pomoć veštačke inteligencije.

Ova situacija izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Pratioci su brzo primetili neobičan opis ispod fotografije, koji je glasio:

- Ako želiš da ti i tvoj izmišljeni AI partner izgledate realnije, pošalji mi koju želiš pozadinu iza sebe - pisalo je.

Takođe, mogu ti promeniti autfit, niko neće shvatiti da je sve laž, odnosno veštačka inteligencija".

Ava je ovako sebe razotkrila na mrežama

Ova poruka jasno ukazuje na to da je Ava koristila AI alat za kreiranje slike sa svojim "partnerom".

U prethodnim objavama, Ava je predstavila svog dečka Lazara, tvrdeći da je njihova ljubavna priča počela još u fakultetskim danima u Zadru.

"Iako moj dečko Lazar nije za medijska pojavljivanja i ne voli se pokazivati, uspela sam da ga nagovorim bar za jednu zajedničku sliku. Kako je život čudan... sudbina nas opet spoji," napisala je Ava Karabatić.

Pre toga pričala o trudnoći

Pre ove situacije, Ava je izazvala pažnju tvrdnjom da je trudna, ali je kasnije objasnila da je reč o hormonalnom disbalansu.

- Test je juče pokazao pozitivan rezultat i zbog toga sam poverovala da sam trudna. Međutim, naknadnim pregledima utvrđeno je da se ne radi o trudnoći - izjavila je Ava, izvinivši se pratiocima.

