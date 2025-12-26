OVAJ POZNATI VODITELJ JE PRVI MUŽ MAJE MARIJANE! Rodila mu ćerku, on samo jednom pričao o njihovom odnosu!
Pevačica Maja Marijana imala je buran ljubavni život. Naime, ona je imala dva braka iz kojih je dobila dve naslednice, Anđelu i Milicu, a stariju ćerku dobila je sa poznatim televizijskim voditeljem Željkom Stefanovićem.
Njihova priča počela je 1994. godine, kada su se upoznali u Stefanovićevoj emisiji "Uz nedeljni ručak" na tadašnjem Trećem kanalu.
U brak su stupili 1995. godine, a Željko je kasnije opisao taj period kao zajednicu zasnovanu na iskrenoj ljubavi koja je trajala do 1998. godine.
Iako brak nije opstao, par se razveo sporazumno kada su shvatili da im više ne ide, ali su uprkos tome ostali u sjajnim odnosima.
Željko o braku sa pevačicom
Stefanović je svojevremeno govorio o braku sa Majom i otkrio da su ostali u dobrim odnosima.
- Bili smo u braku od 1995. do 1998. i to je bio brak iz ljubavi. Upoznali smo se 1994. u mojoj emisiji ‘Uz nedeljni ručak’ na Trećem kanalu, a kada nam više nije išlo, razveli smo se. Imamo divnu ćerku Anđelu, koja ide kod majke i čuje se sa njom. Anđela je odlična učenica drugog razreda gimnazije i govori savršeno engleski i nemački jezik i bavi se sportom - izjavio je on pre nekoliko godina za domaće medije.
Maja Marijana je sa drugim suprugom bila u lošim odnosima. Naime, Maja Marijana je 2013. godine Šmakića prijavila zbog fizičkog napada.
Stefanović je tada odbio da da komentar na te navode, ali je o Šmakiću rekao sledeće:
- To je njihov privatni život, nemam veze sa tim i ograđujem se od bilo kakvog komentara. Šmakić je uvek bio korektan prema njegovoj ćerki i ja to poštujem - kazao je Stefanović tada.
