Pevačica Tijana Milentijević pozirala je u svom stanu pored novogodišnje dekoracije, a mreže su se usijale zbog onoga što je imala na sebi.

Naime, Tijana je nosila šareni novogodišnji bebi dol, koji je bio sa novogodišnjim motivima, a kako je dole bio prekratak, kadar je najviše prijao pripadnicima jačeg pola.

Tijana Em pozira na podu
Foto: Printscreen

Tijana potršila brdo novca

Tijana je inače, nedavno pričala o tome koliko je novca potrošila na novi automobil, ali i stan u Obrenovcu, te cifra premašuje 270.000 evra.

- Što se stana tiče, i dalje ima mnogo toga da se sređuje. Radim postepeno deo po deo, to je sve što se tiče dekoracija, slatke muke, ali nigde ne žurim. Bitno mi je da sve bude onako kako sam zamislila, često imam majstore i sve se privodi kraju, što mi je drago - rekla je Tijana, pa je dodala:

Tijana Em Foto: Printscreen, Kurir Televizija

- Vodim računa u saobraćaju, ali dobro i vozim, tako da mi je bitno samo da mi je dobar i udoban auto. Non stop putujem zbog posla. Cena automobila, o tome ne bih da pričam, ali znam da ste se dobro raspitali o tome. Sama sam zaradila i za auto, i za stan, tako da tu nema problema. Vredno se radilo, ali ja nisam neko ko će da priča o ciframa i tako dalje.

