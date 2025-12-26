Slušaj vest

Pevačica Milica Pavlović večeras će održati još jedan spektakularan koncert u Hali Čair, koji nosi naziv "Kraljica juga 2".

Njeni najbliži pružaće jojo podršku iz prvog reda, a mnogštvo prijatelja i fanova uputili su joj poklone i čestitke pred večerašnji nastup, među kojima je i glumica Dragana Mićanović, inače njena bliska drugarica.

"Zauvek tvoja"

Dragana je Milici poslala cveće u hotelsku sobu, zajedno sa dirljivom porukom kojom joj je poželela sreću i snagu pred jedan od najvažnijih nastupa u njenoj karijeri.

Njih dve su godinama bliske prijateljice, a poznato je da se međusobno podržavaju u ključnim životnim i profesionalnim trenucima.

- Prijatelju moj! Večeras je svet tvoj. Večeras svi dišu samo sa tobom. Večeras se svet zaustavlja samo da tebe sluša. Znaš ko ti sa neba najjače aplaudira i ko te najviše čuva. A ja ću te čuvati zauvek, ovde na zemlji. Tiho. Iz prvog reda života! I aplaudiraću svakom tvom koraku. Zauvek! Tvoja Gaga - napisala je Dragana.

Milica nije ostala imuna na ove reči, pa se brzo oglasila i kratko, ali emotivno odgovorila:

- Moja Dragana. Hvala ti. Volim te!

Inače, koncert "Kraljica juga 2" u Nišu već danima izaziva ogromno interesovanje publike, a podrška bliskih ljudi dodatno je obeležila veče koje Milica Pavlović pamti kao jedno od najemotivnijih u karijeri.

