Poznata pevačica Ana Nikolić ostvarila je veliki međunarodni uspeh – njena pesma našla se na 69. mestu svetske liste najslušanijih pesama opšteg trendinga na platofrmi "Jutjub", čime je ušla u društvo najvećih svetskih muzičkih imena.

Ovaj rezultat predstavlja značajan iskorak za domaću pop-scenu, jer se retko dešava da izvođači sa Balkana dospeju na globalne liste slušanosti.

Ana Nikolić

Ogroman broj strimova

Pesma beleži ogroman broj strimova, a publika širom sveta reaguje izuzetno pozitivno, što potvrđuje da Anina muzika prevazilazi regionalne okvire.

Ulazak na top-listu dodatno potvrđuje da Ana Nikolić i dalje ima snažan uticaj na muzičku scenu, kako u regionu, tako i van njega. Iako je privatno na meti raznih priča i skandala.

ana_nikolic
Ana Nikolić
Ana Nikolić


