Jovana Tomić Matora, poznata rijaliti učesnica, otkrila je da je tokom šest sezona zaradila preko pola miliona evra. Ipak, iako su njeni prihodi proteklih godina bili nezamislivo veliki, njen porodični dom u Železniku tek je nedavno renoviran.

Celo imanje održava njen brat, koji je i govorio o odnosu sa sestrom i situacijama u rijalitiju.

Matora priznaje da je ogromne sume novca potrošila na izlaske i kazne, odnosno nepoštovanje pravila u rijalitiju koje joj je kasnije tokom isplate odbijeno od ukupnog honorara, dok su finansijski problemi i dalje tema rasprava u rijalitiju.

Ona je priznala da je prosečno trošila 8.000 evra nedeljno na noćne izlaske i restorane.

- Ne mogu da verujem da sam 60.000 evra potrošila na izlaske - izjavila je.

Pored toga, kazne u rijalitiju, poput one od 10.000 evra zbog incidenta s Irmom, dodatno su opteretile njen budžet. Iako je imala priliku da uloži u svoj dom, prioritet su joj bili luksuzni troškovi.

Tokom emisije "Gledanje snimaka", zadrugarka Anita Stanojlović optužila je Tamaru Marić, bivšu menadžerku Matore, da je potrošila šest miliona dinara s njene kartice.

"Tamara joj je rekla da su to pare za kameru, a zapravo je 50.000 evra otišlo na izlaske", tvrdila je Anita, dodajući da je Tamara koristila novac pod izgovorom da pomaže Matorinoj majci.

Matora negirala optužbe o krađi

Matora je negirala optužbe o krađi, pa je objasnila šta se zapravo desilo.

"Šta je problem što sam dala karticu, otišli kod notara i dogovorili da će pare da se vrate?! Nije me Tamara opljačkala." Ipak, priznala je da su sredstva potrošena, ali tvrdi da će se dugovi nadoknaditi.

Jovana Tomić Matora: