U toku emisije ''Gledanje snimaka' Miljana Kulić je otkrila da je bila intimna sa cimerom Asminom Durdžićem.

Njene reči su šokirale sve ukućane, a Asmin je zanemeo od šoka.

Iznela šok detalje

- Kad smo bili u Izolaciji, dva puta me je oralno zadovoljio i molio za još. Posle mi je stopala lizao, pa me molio da mi liže da vam ne kažem šta još - rekla je Miljana, ali tu se nije zaustavila.

- Postoji snimak napolju. Zagrlila sam ga, a on je pokušao da me poljubi. To bi i uradio da se nisam okrenula na stranu. Usporite svaki sekund da vidite šta se dogodilo. On je krenuo da me poljubi, a ja sam okrenula glavu. Videla sam da je vrag odneo šalu - rekla je Miljana.

- Želim sa njom ozbiljnu vezu - rekao je Asmin ironično.

