Nakon što je dugogodišnji urednik i voditelj Milomir Marić napustio mesto glavnog i odgovornog urednika Happy TV posle 18 godina rada na ovoj televiziji, na toj poziciji je, kako Kurir saznaje, imenovan novinar i voditelj Uroš Božić.

Uroš Božić je preuzeo funkciju glavnog i odgovornog urednika cele televizije Happy TV, postavši novo zaštitno lice ove kuće. Na taj način formalno je zamenio kolegu Milomira Marića, koji je u prethodnom periodu bio istaknuti urednik i voditelj na pomenutoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom.

Božić za Kurir

- Ne bih previše komentarisao ovu temu. Preko devet godina radim u medijskoj kući Hepi i cenim naš menadžment, kao i priliku koju su mi dali. Ja sam isključivo novinar zabavnog dela programa, ne bih previše otkrivao, ali sigurno me nećete gledati u političkim emisijama. Spremamo dosta noviteta i biće velikih projekata od Nove godine, a nadam se da ću opravdati ukazano poverenje saradnika i naših gledalaca - rekao je Božić za Kurir.

Ko je Uroš Božić?

Uroš Božić je prepoznat kao voditelj i TV lice koje je prisutno u programu Happy TV-a i ima značajan broj pratilaca na društvenim mrežama, gde često komunicira sa gledaocima i promoviše emisije u kojima učestvuje.

Uroša je narod zavoleo tokom emisije "Svadba od milion evra" kao i "Muzički Specijal", a tokom svoje dugogodišnje karijere sarađiuvao je sa najvećim imenima sa javne scene.

Ovaj potez predstavlja značajnu promenu u medijskom timu Happy TV-a, jer se radi o prelasku uredničkog mesta sa jednog od najprepoznatljivijih novinara na mlađeg voditelja koji će ubuduće biti na čelu uređivačke politike televizije.

