Milica Pavlović još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najvećih zvezda na domaćoj sceni – neposredno pred veliki koncert u Nišu, pevačica je ekskluzivno otvorila vrata bekstejdža ekipi Kurira i dozvolila nam da zavirimo tamo gde publika inače nema pristup.

Uoči izlaska na binu, atmosfera iza scene bila je užarena, ali savršeno organizovana. Milica je vreme pred koncert provodila fokusirano i nasmejano, okružena svojim timom, dok su se završavale probe, doterivali stajlinzi i proveravali tehnički detalji spektakla koji je usledio.

Iako pod velikim pritiskom pred nastup, Milica je bila izuzetno raspoložena, srdačna i otvorena za razgovor sa nama, potvrdivši da svaki susret sa publikom na jugu Srbije za nju ima posebnu emociju.

Ekskluzivni ulazak Kurira u bekstejdž još jednom je dokaz poverenja koje Milica Pavlović ima prema našem mediju, ali i prilika da čitaocima prikažemo pravu, realnu sliku onoga što se dešava neposredno pre nego što se svetla ugase, a spektakl na bini počne.

Mislilo se u svakom detalju

Prostor je bio pažljivo organizovan do najsitnijih detalja – od stajlinga spremnih za koncert, obuće i aksesoara, grickalica i voća, do sitnica bez kojih pevačica ne započinje nastup.

U njenoj garderobi primetili smo i stvari koje otkrivaju Miličinu mirniju, privatniju stranu, ali i koju literaturu čita dok ne izađe na binu.

Sve ove detalje, ali i razgovor sa Milicom, sa kojom smo proveli ceo dan uoči nastupa, imaćete prilike da vidite uskoro na Kurir televiziji i da čitate u dnevnom listu i portalu.

