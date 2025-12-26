Slušaj vest

Pevačica Emina Jahović danas ima i više nego dovoljno, u odnosu na to kako je odrasla. Pevačica je ispričala da njeni roditelji, iako lekari, nisu bili svrstavani u bogate.

Iz tog razloga, kako je istakla, ona nije hirovita. Voli da potroši, ali na ono što joj zaista treba.

Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Moj otac i majka nisu imali neko nasledstvo iza sebe, a kao lekari nisu svrstavani u bogate i imućne. Sećam se, kada su manje-više svi ljudi u Srbiji živeli teško, da nam je, recimo i paradajz bio luksuz. Gledala bih tako, kao dete, u nekim situacijama komšije kako ga jedu. Kinder-jaje, gumene bombone i čokolade koje pucketaju u ustima… Sve to mi je bilo nedostižno u detinjstvu. U vremenima previranja i ratova, moja mama je stavljala u zamrzivač mleko i jogurt, koje nismo smeli da diramo, već smo čuvali za crna vremena. A bila sam prava devojčica, obožavala sam sjajne haljinice, koje sam nasleđivala od svoje starije sestre… Zato sada, kada imam, nikada se ne rasipam. Volim da kupim, ali samo ono što ću da nosim, nemam hirove - prisetila se Emina prošlosti, a onda i otkrila planove za budućnost.

Na iznenađenje mnogih, izgleda da će uskoro okačiti mikrofon o klin.

- Moja ljubav je pisanje pesama i pravljenje kompozicija. Ne planiram inače da sa četrdeset godina budem i dalje na sceni. Radiću produkciju i muziku - rekla je ona.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"SAMO RUŽNE I GLUPE ŽENE BEZ SRCA NOSE PRAVO KRZNO" Karleuša izvređala Teu, Priju i Mikićku zbog skupih bundi
Jelena Karleuša
StarsPRIJA KOD EMINE ĐUSKALA U STAJLINGU OD 35.000 €! Samo na bundicu od nerca pukla 10.000 €, a na nakit 20.000 € (FOTO)
Aleksandra Prijović
Stars"ŠTA JE NJEMU PROBLEM?!" Emina o odnosu sa Sašom Kovačevićem, otkrila zašto ne želi da peva na turskom
emina_jahovic_24122025_0086.JPG
StarsKOŽNA SUKNJA, ROLKA I SKUPOCENA BUNDA! Prija sija na koncertu Emine Jahović, evo kako izgleda tri meseca posle porođaja: Sve oči uprte u nju (FOTO)
emina_jahovic_24122025_0051.JPG
StarsSVE OČI UPRTE U TEU TAIROIVĆ! Bombastični dekolte i uska crvena haljina: Fanovi je opkolili, pola publike skočilo ka njoj, a ona se ne odvaja od muža! (FOTO)
1600623.jpg

 Emina o kritikamana račun njenog koncerta:

“Ja nisam igračica”: Emina o kritikama da ne igra na svojim koncertima Izvor: MONDO