- Moj otac i majka nisu imali neko nasledstvo iza sebe, a kao lekari nisu svrstavani u bogate i imućne. Sećam se, kada su manje-više svi ljudi u Srbiji živeli teško, da nam je, recimo i paradajz bio luksuz. Gledala bih tako, kao dete, u nekim situacijama komšije kako ga jedu. Kinder-jaje, gumene bombone i čokolade koje pucketaju u ustima… Sve to mi je bilo nedostižno u detinjstvu. U vremenima previranja i ratova, moja mama je stavljala u zamrzivač mleko i jogurt, koje nismo smeli da diramo, već smo čuvali za crna vremena. A bila sam prava devojčica, obožavala sam sjajne haljinice, koje sam nasleđivala od svoje starije sestre… Zato sada, kada imam, nikada se ne rasipam. Volim da kupim, ali samo ono što ću da nosim, nemam hirove - prisetila se Emina prošlosti, a onda i otkrila planove za budućnost.