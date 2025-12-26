Slušaj vest

U Hali Čair večeras će se održati dugo očekivani koncert jedne od najpopularnijih pevačica na regionalnoj sceni, Milice Pavlović, pod nazivom “Kraljica juga 2”.

Pevačica je dan ranije doputovala u grad, smeštena u luksuznom hotelskom apartmanu, gde je sa svojim timom obavila poslednje pripreme pre nastupa. Publika i mediji su imali priliku da je vide u opuštenom izdanju pre izlaska na binu, spremnu da ponovo potvrdi svoj status jedne od najvećih regionalnih zvezda.

Fudbaler na koncertu

Uroš Račić na koncertu Milice Pavlović Foto: Kurir

Večerašnjem događaju prisustvovalo je mnogo ljubitelja muzike, ali i nekoliko poznatih ličnosti. Među njima je, kako javlja naš paparaco, fudbaler Uroš Račić, srpski internacionalac i vezni igrač grčkog kluba Aris. Njega smo fotografisali u društvu prijatelja pre početka koncerta.

Račić, koji je nastupao i za reprezentaciju Srbije došao je da uživa u muzičkom spektaklu, a tu se našao i pevač Filip Mitrović.

Filip Mitrović na koncertu Milice Pavlović Foto: Kurir

