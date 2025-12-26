Slušaj vest

Minuti nas dele do večerašnjeg spektakla Milice Pavlović u Hali Čair u Nišu, atmosfera se polako zagreva, a publika pristiže sa svih strana. Među prvima koje su zauzeli svoja mesta bile su maćeha i tetka popularne pevačice.

Dve dame su u dvoranu stigle diskretno, ali izuzetno elegantno sređene, privlačeći pažnju prisutnih.

Dobri porodični odnosi

Tetka Milice Pavlović Foto: Kurir

Tetka se pojavila u potpuno crnoj, svedenoj i otmenoj kombinaciji, dok je maćeha izabrala vedrije boje, koje su se savršeno uklopile u svečanu atmosferu pred početak koncerta.

Poznato je da Milica Pavlović sa maćehom ima lep i stabilan odnos, o čemu je pevačica više puta govorila u javnosti, pa njihovo prisustvo večeras u publici predstavlja dodatnu potvrdu porodične bliskosti i podrške pred veliki nastup.

Maćeha Milice Pavlović Foto: Kurir

