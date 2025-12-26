SPEKTAKL U ČAIRU! Milica Pavlović izašla na binu, a krcata Hala odmah pala u trans: Koncert kakav Niš ne pamti (VIDEO)
Pravi spektakl obeležio je početak dugoočekivanog solističkog koncerta Milice Pavlović “Kraljica juga 2” u prepunoj hali Čair u Nišu.
Tačno u zakazano vreme, svetla u dvorani su se ugasila, a napetost u publici mogla je da se oseti u vazduhu. Nakon nekoliko sekundi tišine, usledila je eksplozija zvuka i svetlosnih efekata, a Milica je na binu izašla uz svoj hit “ADHD“, što je izazvalo opšti delirijum među hiljadama fanova.
Već od prvih taktova pesme publika je bila na nogama, pevajući uglas i pozdravljajući pevačicu gromoglasnim ovacijama.
Moćna produkcija, pažljivo osmišljena koreografija i impresivna scenografija jasno su stavili do znanja da je Niš domaćin koncerta visokog produkcijskog nivoa, dosad neviđenog na jugu Srbije, ali i na ovim prostorima.
Raspametila stajlingom
Pavlovićeva je sve raspametila svojim stajlingom -“vanquera” farmerkama i topom “žan pol gotje”.
Pevačica je zračila samopouzdanjem i energijom, a osmeh sa njenog lica nije se skidao dok je pozdravljala publiku i uživala u njihovoj reakciji.
- Dobro veče, Niš! Jeste li spremni?“ - povikala je Milica, a odgovor iz hale Čair bio je zaglušujući.
Već prvih nekoliko minuta koncerta pokazalo je da publiku očekuje noć za pamćenje – spoj savremenog zvuka, vrhunske produkcije i harizme jedne od najpopularnijih pevačica na domaćoj sceni.
