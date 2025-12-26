Slušaj vest

Takmičari „Elite 9“ iz dana u dan vredno rade na snimanju svojih filmskih zadataka, a svaki novi kadar donosi dodatnu dozu uzbuđenja i komentara među gledaocima.

Tako je današnje snimanje posebno privuklo pažnju, budući da su Bora Santana i Miki Dudić režirali scenu u kojoj su glavne uloge poverene Maji Marinković i Filipu Đukiću.

Prema scenariju koji su osmislili, Maja i Filip trebalo je da odglume zaljubljeni par, što je zahtevalo i emotivniju interakciju pred kamerama. U jednom trenutku pao je i njihov prvi poljubac, što je izazvalo iznenađenje među ostalim takmičarima, ali i lavinu komentara u Beloj kući.

Ovaj kadar odmah je pokrenuo brojna pitanja, posebno kada je u pitanju reakcija Asmina Durdžića. Naime, on već danima otvoreno pokazuje simpatije i ne krije zaljubljenost u Maju, zbog čega mnogi spekulišu kako će doživeti ovu scenu i da li će poljubac sa Filipom uneti novu tenziju u njihove odnose.

Ostaje da se vidi da li će ovaj filmski zadatak ostati samo deo glumačkog izazova ili će prerasti u novu dramu koja bi mogla dodatno da zakomplikuje odnose među učesnicima „Elite 9“.

