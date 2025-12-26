Slušaj vest

Pevačica Milica Pavlović održala je svoj koncert pod nazivom “Kraljica juga 2” u prepunoj hali Čair u Nišu, a atmosfera je bila na vrhuncu dok će Nišlije spektakl večno pamtiti!

U posebnoj, emotivnoj atmosferi tokom nastupa, Milica je posvetila jednu od svojih najdirljivijih balada – „Tako mi i treba“ – nedavno preminuloj Ljiljani Jorgovanović, čuvenoj tekstopiskinji koja je godinama bila njena saradnica i bliska prijateljica.

Ljiljana je, podsetimo, autorka brojnih hitova u Miličinoj karijeri i jedna od najuticajnijih autorica na domaćoj sceni, a njen odlazak duboko je potresao Pavlovićevu.

Cair u suzama Izvor: Kurir

Milica je povodom smrti Ljiljane u nekoliko javnih istupa naglasila koliko joj je teško zbog gubitka, ističući koliko je značila ne samo kao saradnik, već i kao životna podrška i prijateljica. Ona je naglasila da će dela koju je Ljiljana ostavila zauvek živeti kroz nju i njenu muziku, što je posebno emotivan momenat dok večeras publika u Nišu bude slušala baladu „Tako mi i treba“.

