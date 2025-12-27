Slušaj vest

Ceca Ražnatović je sinoć održala koncert u Sportskom centru u Požarevcu. U hali se okupilo oko 4.000 ljudi kako bi ispratili ovaj muzički spektakl.

Koncert je trebalo da počne u 21 čas, ali je pevačica doživela peh pred sam izlazak na binu. Ceci su pukle pantalone, a kako nije imala rezervnu kombinaciju, u pomoć joj je pritekla drugarica.

Foto: Preent Screen

Sa malim zakašnjenjem, Ceca je izašla pred publiku u Požarevcu, a zatim im se i obratila, nakon čega je koncert nastavljen u sjajnoj atmosferi.

- Dobro veče Požarevac. Lepi moji, dragi moji ljudi, ja sam sam pred sam izlazak na binu imala jedan divan peh. Pukle su mi pantalone, a nemam druge. Zamalo da izađem da pevam u trenerci, a onda sam farmerke skinula svojoj drugarici - započela je govor Ceca i dodala:

- Tako da je ona sada u trenerci došla da se provede lepo, a ja sam joj ukrala farmerke za binu. Naravno, Nećete mi zameriti što sam ja malo u kežual fazonu, ali ćemo zato imati večeras sjajnu žurku. Ima da vam pevam šta god poželite. Vidim da ste sjajno raspoloženi, a tek što ste lepi... Ja tek sad vidim - rekla je Ceca i izazvala ovacije.

Nakon govora koji je nasmejao publiku, započela je koncert jednim od svojih najvećih hitova, pesmom "Oproštajna večera", a publika je pevala gotovo svaki stih sa njom uglas.

Ocrtala joj se bradavica

Podsetimo, Saša Mirković i Svetlana Ceca Ražnatović pre nekoliko dana su imali prvo suočavanje i to na sudu, nakon mnogih neuspelih pokušaja njihovog pravnog suočavanja.

Ceca se svedeno obukla za ovu priliku, ali je budno oko našeg paparaca uspeo da uslika jednu zanimljivu situaciju.

Naime, dok je izlazila iz suda Ceci su se ocrtale bradavice, te je čitavo suočavanje poprimilo jednu drugu notu. Čini se da pevačica ispod džempera nije nosila brushalter pa je u prvi plan isplivalo ono što nije trebalo.